Des informations de conception relayées par MacRumors évoquent un bloc regroupant caméra, flash et micro sur l’iPhone 18e. Le capteur supplémentaire n’est pas annoncé.

iPhone 18e : un bloc photo plus large se dessine, mais toujours avec une seule caméra

L’iPhone 18e pourrait changer nettement d’allure au dos sans recevoir une deuxième caméra. Des informations de conception relayées le 24 novembre par MacRumors décrivent un bloc regroupant l’appareil photo, le flash et le microphone. Apple n’a pas confirmé ce dessin.

Un changement de silhouette avant un changement de photo

Le nouveau logement serait presque carré et mesurerait environ 28 sur 35 mm. Il conserverait un seul appareil photo arrière. Les éléments de conception rapportés n’ont pas été publiés, ce qui empêche d’en examiner directement la forme.

Le point à retenir concerne donc l’agencement extérieur. Un bloc plus visible ne prouve ni un meilleur capteur ni l’ajout d’une focale. Les dimensions d’un logement ne suffisent pas non plus à connaître les performances photo, le traitement des images ou les possibilités de zoom.

Ne pas mélanger les différentes rumeurs

Des rumeurs antérieures évoquent notamment une puce A20, davantage de mémoire et une batterie de 4 430 mAh. MacRumors les distingue de ces nouvelles informations sur le dessin : elles ne constituent pas une fiche technique confirmée par les mêmes éléments.

Autre piège : l’épaisseur de bloc photo de 3,8 mm rapportée séparément concerne l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2. Elle ne doit pas être attribuée à l’iPhone 18e.

Le modèle est attendu par les sources au début de 2027, sans calendrier officiel. Un rendu commercial créé à partir de cette description ne permettrait pas de vérifier la fuite : la publication des documents ou une présentation du produit apporterait une nouvelle preuve.