L’iPhone 18e et l’Air 2 sont attendus en 2027, mais pas nécessairement ensemble. Ce que rapporte Gurman et ce qui reste une hypothèse.

iPhone 18e et Air 2 : le printemps 2027 ne signifierait pas un lancement commun

Les iPhone 18e et iPhone Air 2 pourraient arriver au cours de deux vagues distinctes en 2027. Les informations de Mark Gurman rapportées par MacRumors le 22 novembre placent les iPhone 18e et 18 autour de février ou mars, puis l’Air 2 un peu plus tard au premier semestre. Ce décalage compte davantage que l’étiquette très large de « lancement au printemps ».

Ce que dit le calendrier, modèle par modèle

Produit Fenêtre rapportée Précision réelle iPhone 18e et iPhone 18 Autour de février ou mars 2027. Aucun jour de présentation, de précommande ou de vente annoncé. iPhone Air 2 Un peu plus tard, au premier semestre. Pas d’intervalle chiffré entre les deux vagues. Fin mars ou avril pour l’Air 2 Possibilité évoquée par MacRumors. Interprétation du site, pas date précise attribuable à Apple ou Gurman.

Le compte rendu regroupe aussi l’iPad d’entrée de gamme, le MacBook Neo et le MacBook Air dans la première vague envisagée. Les iPad Air et Pro apparaissent dans la suivante. Le scénario porte ainsi sur plusieurs familles de produits ; il ne décrit pas simplement trois iPhone présentés ensemble.

Le printemps est déjà une période d’annonce pour la gamme « e »

L’iPhone 17e a été présenté officiellement le 2 mars 2026. Apple avait fixé les précommandes au 4 mars, puis la disponibilité au 11 mars. Cette chronologie fournit un précédent concret pour la gamme. Elle ne transforme pas pour autant mars 2027 en échéance officielle pour son successeur.

Le 17e avait introduit l’A19, un stockage de départ de 256 Go, un appareil principal de 48 mégapixels et MagSafe. Ces éléments permettent de situer le modèle qui serait renouvelé : le sujet ne concerne pas un successeur direct de l’Air, mais une autre référence dans l’offre Apple. Les capacités et le prix français du 18e restent à établir ; les caractéristiques de son prédécesseur ne doivent pas être reprises comme celles du prochain téléphone.

L’Air suit une autre histoire de lancement

Le premier Air avait été dévoilé le 9 septembre 2025. Dans son communiqué de présentation, Apple annonçait les précommandes le 12 septembre et la disponibilité le 19 septembre. Le produit était donc né dans une séquence de rentrée, là où le 17e de 2026 s’inscrivait au mois de mars.

Rassembler leurs successeurs dans une même fenêtre future peut donner l’impression d’une cadence commune déjà établie. Les lancements passés montrent plutôt deux trajectoires distinctes. Le rapport de novembre évoque un rapprochement au premier semestre 2027, mais conserve justement un décalage entre les modèles.

Une présentation correspond au moment où le fabricant dévoile son produit. La précommande ouvre la possibilité de l’acheter ; la disponibilité fixe le début prévu de sa commercialisation. Le délai peut varier d’une gamme à l’autre. L’iPhone Duo présenté le 9 septembre 2026 illustre cet écart : Apple avait annoncé des précommandes le 16 octobre et une disponibilité le 23 octobre, France comprise.

On ne peut donc pas déduire un jour de livraison français d’une rumeur sur un mois d’annonce. Il manque encore, pour les futurs modèles, les marchés desservis, les modalités de commande et les tarifs. Ces informations comptent également pour comparer une nouvelle référence à un téléphone déjà vendu.

Menow avait déjà abordé les indications liées à la fabrication des écrans. La nuance apportée par ce calendrier est plus précise : attendre la première vague ne garantirait pas de connaître immédiatement toute l’offre Air et « e ». Ce sont deux échéances possibles à suivre, plutôt qu’un rendez-vous unique déjà confirmé.