Digital Chat Station évoque un iPhone 18 standard plus cher, avec une puce A20 et un écran 120 Hz. Aucun tarif français ni montant de hausse n’est annoncé.

iPhone 18 : une nouvelle fuite évoque une hausse de prix pour le modèle standard

L’iPhone 18 standard pourrait coûter plus cher que son prédécesseur. C’est la nouvelle hypothèse avancée par Digital Chat Station dans une publication du 3 novembre, dont Gizmochina reproduit une capture. Le leaker évoque aussi une sortie au premier semestre 2027, aux côtés des iPhone 18e et iPhone Air 2.

Aucun montant n’accompagne cette hausse supposée. Il n’existe donc pas, dans cette fuite, de prix français à annoncer ni de supplément chiffré à appliquer aux tarifs actuels.

Un écran 120 Hz et une puce A20 figurent dans la même fuite

Le modèle standard y est décrit avec un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, une Dynamic Island conservant sa forme habituelle et une puce A20 gravée en 2 nm. La liste mentionne également Face ID, deux appareils photo arrière de 48 mégapixels et une batterie plus grande, sans en donner la capacité.

Ces indications dressent un portrait du produit envisagé ; elles ne constituent pas une fiche technique validée par Apple. Plusieurs caractéristiques, dont le format de l’écran, circulaient déjà dans les précédentes rumeurs. L’élément à suivre dans cette nouvelle publication est surtout l’hypothèse tarifaire, encore dépourvue de montant.

Le modèle standard reste distinct des iPhone 18 Pro

La précision compte dans une génération dont les sorties sont décalées. Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont déjà commercialisés, alors que le téléphone évoqué ici est l’iPhone 18 sans suffixe Pro. Reprendre les prix ou les caractéristiques des modèles Pro ne permet pas de compléter les cases manquantes de cette fuite.

Le premier semestre 2027 couvre une période de six mois. Le récit de Gizmochina évoque mars ou avril, mais Apple n’a pas annoncé de date dans les éléments consultés. Il serait donc prématuré de présenter l’un de ces mois comme un rendez-vous fixé.

La rumeur dessine ainsi une question concrète pour la prochaine gamme : quelle place restera au modèle standard entre l’iPhone 18e et l’Air 2 si son tarif monte ? La réponse dépendra des prix et des configurations officielles, absents de cette publication.

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