Les deux smartphones annoncent 25 W en recharge sans fil. Mais garder un chargeur magnétique ne garantit pas de retrouver cette puissance.

iPhone 18 Pro ou Pixel 11 Pro : peut-on garder le même chargeur magnétique ?

Passer d’un iPhone 18 Pro à un Pixel 11 Pro n’impose pas forcément de remplacer tous ses accessoires de recharge. Les deux téléphones prennent en charge la recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W. Le piège consiste à croire que n’importe quel galet magnétique donnera cette puissance sur les deux.

Les deux marques partagent une norme, pas tous les noms commerciaux

Apple mentionne MagSafe et Qi2 dans la fiche française de l’iPhone 18 Pro. Google emploie Pixelsnap pour son écosystème magnétique et indique une recharge certifiée Qi2 jusqu’à 25 W sur le Pixel 11 Pro. Ces appellations commerciales ne dispensent donc pas de regarder la certification du chargeur lui-même.

Le Wireless Power Consortium, qui développe la norme, distingue le Qi2 initial du Qi2 25W. Un accessoire limité à 15 W ne devient pas un modèle 25 W parce que le téléphone posé dessus accepte une puissance supérieure.

Pour réutiliser un équipement, retrouvez sa référence exacte. Une mention vague comme « compatible magnétique » indique d’abord une possibilité de fixation ; elle ne suffit pas à établir le protocole et la puissance disponibles avec chaque smartphone.

Le bloc secteur derrière le galet compte aussi

Google recommande un adaptateur USB-C d’au moins 35 W pour atteindre jusqu’à 25 W avec son chargeur Pixelsnap sur les Pixel 11 compatibles. L’assistance précise également que les autres appareils Qi2 peuvent être limités à 15 W, certains appareils certifiés Qi 2.2 pouvant atteindre 25 W.

Chez Apple, la fiche de l’iPhone 18 Pro associe son indication de recharge MagSafe à un adaptateur d’au moins 35 W. Cela ne signifie pas que le téléphone reçoit en permanence toute la puissance inscrite sur le bloc secteur.

La chaîne complète compte : prise secteur, adaptateur, chargeur sans fil, coque et téléphone. Conserver seulement le galet sans vérifier son alimentation peut donc donner une expérience différente de celle attendue.

Trois vérifications avant de racheter

Identifiez la certification et la puissance de votre chargeur, avec sa référence précise.

Vérifiez que son fabricant cite le nouveau téléphone parmi les appareils compatibles, à la puissance souhaitée.

Contrôlez les conditions d’alimentation et la compatibilité de votre coque, au lieu de vous fier uniquement à l’accroche magnétique.

Ces vérifications peuvent éviter un achat inutile. Elles ne permettent pas de promettre le même temps de recharge : la température, le niveau de batterie et la gestion du téléphone font varier la puissance effective.

Pour les autres différences entre ces modèles, notre comparatif iPhone 18 Pro–Pixel 11 Pro sur le format et la photo reste distinct de cette question d’accessoires. Ici, aucun essai de compatibilité de tous les chargeurs du marché n’est revendiqué : les plafonds annoncés ne valent pas validation universelle.

Sources : Apple France, Google Store France, assistance Pixelsnap et Wireless Power Consortium.