iPhone 18 Pro ou Duo : 860 € d’écart, mais le pliable ne remplace pas le Pro

L’iPhone Duo coûte 860 € de plus que l’iPhone 18 Pro à stockage identique, sans reprendre tous ses équipements photo. Son intérêt est ailleurs : ouvrir un grand écran pour lire, regarder une vidéo ou utiliser deux applications. Le choix se joue donc sur cinq différences très concrètes, plutôt que sur l’idée qu’un modèle plus cher serait meilleur dans tous les domaines.

Ce comparatif porte sur les caractéristiques et fonctions annoncées en France, vérifiées le 18 novembre 2026. Il ne prétend pas départager la qualité des photos, l’autonomie réelle ou la fiabilité à long terme sans mesures communes.

Les 5 différences qui expliquent les 860 € d’écart

Point de comparaison iPhone 18 Pro iPhone Duo Conséquence pratique Prix français en 256 Go, hors reprise 1 479 € 2 339 € Le Duo demande 860 € supplémentaires. Affichage Écran de 6,3 pouces Écran externe de 5,4 pouces, interne pliable de 7,6 pouces Le Duo offre une surface de travail qui change de format. Multitâche Interface iPhone classique Deux applications côte à côte avec Split View en paysage Le grand écran sert à consulter deux contenus simultanément. Déverrouillage Face ID Touch ID dans le bouton latéral On passe de la reconnaissance du visage à celle du doigt. Photo à distance Téléobjectif dédié 4× ; cadrage 8× de qualité optique annoncé Cadrage 2× de qualité optique à partir de la caméra principale Le Pro dispose d’un équipement spécifique pour les sujets éloignés. Ouverture de la caméra principale Variable Fixe Le Pro offre un contrôle supplémentaire de la prise de vue. Encombrement 211 g ; 8,75 mm d’épaisseur 254 g ; 11,3 mm fermé Le Duo pèse 43 g de plus et occupe davantage d’épaisseur dans la poche.

1. Le grand écran doit servir à autre chose qu’agrandir les icônes

Le grand écran du Duo sert notamment dans une situation que l’iPhone classique gère moins confortablement : lire un document tout en rédigeant un message, ou consulter des photos pendant la préparation d’un courriel. Dans sa présentation du fonctionnement de Split View, Apple montre notamment le déplacement d’une photo vers Mail et distingue l’usage des deux applications en paysage de celui du téléphone en portrait.

Cela ne signifie pas que l’on retrouve automatiquement l’ensemble des logiciels et possibilités d’un iPad. La bonne vérification consiste à ouvrir les applications que vous utilisez réellement, puis à examiner leur comportement sur le grand écran : contenu supplémentaire, disposition adaptée, clavier et passage d’une orientation à l’autre. La compatibilité ne se juge pas seulement au fait qu’une application démarre.

Si vos usages se limitent surtout à des messages courts, des appels et quelques photos, payer le supplément uniquement pour une diagonale supérieure est plus difficile à justifier. Pour quelqu’un qui travaille régulièrement avec deux contenus, le bénéfice peut au contraire être quotidien.

2. Face ID ou Touch ID : une habitude à essayer, pas un gagnant automatique

Le Pro conserve Face ID. Le Duo utilise une empreinte dans le bouton latéral, comme le confirme sa fiche technique française. Ce changement modifie le geste de déverrouillage et de validation dans les applications compatibles : il faut utiliser le doigt enregistré plutôt que présenter son visage.

Face ID n’est pas une preuve que le Pro protège mieux les données. Les deux systèmes biométriques répondent au même besoin général, mais ne demandent pas le même geste. Essayez le déverrouillage avec votre prise en main habituelle, y compris quand le pliable est fermé. Ce détail compte davantage qu’une préférence théorique pour une technologie.

3. Le prix du Duo ne lui donne pas le téléobjectif du Pro

L’écart photo le plus facile à comprendre concerne les sujets que l’on ne peut pas approcher : une scène, un détail architectural ou un animal. La configuration photo de l’iPhone 18 Pro comprend une caméra téléobjectif dédiée 4×. Le niveau 8× annoncé correspond à un cadrage de qualité optique : il ne faut pas le présenter comme un second objectif de focale native 8×.

Le Duo s’arrête à un cadrage 2× de qualité optique issu de sa caméra principale. On peut zoomer davantage numériquement, mais cela ne crée pas un téléobjectif. Pour choisir, regardez donc vos propres photos : utilisez-vous souvent le zoom pour isoler un sujet éloigné, ou photographiez-vous surtout à courte distance ?

Le Pro ajoute aussi une ouverture variable. Elle permet de modifier un paramètre optique qui influence la lumière et la profondeur de champ. Cela constitue une possibilité supplémentaire, pas la garantie que chaque cliché sera meilleur. Le Duo garde de son côté l’intérêt d’un appareil que l’on peut poser et d’un aperçu sur son écran externe pour certaines prises de vue.

4. Un pliable impose une prise en main différente, sans prouver qu’il tombera en panne

Les 43 g supplémentaires et l’épaisseur une fois fermé sont des différences vérifiables. Elles ne disent pas à elles seules si le Duo sera gênant pour vous. Une coque, la taille de vos poches, l’utilisation à une main ou le temps passé à tenir le téléphone ouvert changent l’expérience.

La charnière et l’écran flexible ajoutent des éléments mécaniques absents d’un téléphone classique. Il serait néanmoins abusif d’en déduire un taux de panne ou une durée de vie inférieure sans données comparables. Des vidéos de torsion et quelques témoignages ne remplacent pas un suivi de fiabilité. Avant l’achat, vérifiez les conditions de réparation et de couverture applicables à la référence choisie, plutôt que de prendre une démonstration extrême pour une simulation de votre quotidien.

5. Les 860 € supplémentaires changent le format, pas tous les équipements

À la date de vérification, les prix français affichés pour le Pro en 256 Go commencent à 1 479 €, contre 2 339 € pour le Duo de même capacité. Ces montants sont des tarifs affichés hors reprise ; une promotion peut modifier l’écart. Une comparaison à partir de prix américains ne répondrait pas au budget d’un acheteur français.

L’écart de prix correspond surtout au format pliable et à ses usages. S’il s’agit d’afficher deux applications, de lire plus confortablement ou de poser le téléphone pour un appel, le Duo apporte une réponse identifiable. Si vous cherchez surtout la photo à distance, un appareil plus léger et un fonctionnement déjà familier, le Pro conserve des arguments malgré son prix inférieur.

Pour comparer concrètement les deux formats, partez d’une tâche précise : lire un document en rédigeant un message, cadrer un sujet éloigné ou utiliser le téléphone d’une seule main. Le Duo répond au premier scénario avec ses deux applications en paysage ; le Pro possède un téléobjectif dédié pour le deuxième et reste plus léger pour le troisième. Ce sont des différences vérifiables d’équipement et de fonctionnement, sans classement de qualité photo ou d’autonomie que seuls des essais comparables permettraient d’établir.