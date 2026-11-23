Un essai photo publié le 22 novembre donne l’avantage à l’iPhone, mais le Xiaomi gagne aussi deux scènes. Voici les différences utiles derrière les 48 et 200 mégapixels.

L’iPhone 18 Pro Max prend l’avantage dans le comparatif photo publié par Tom’s Guide le 22 novembre : cinq scènes gagnées, contre deux pour le Xiaomi 18 Pro Max et quatre égalités. Le Xiaomi conserve toutefois des atouts, notamment son téléobjectif de 200 Mpx et son écran arrière pour se cadrer. Le choix dépend donc aussi des photos que vous prenez, pas du seul nombre de mégapixels.

Cette analyse rapproche les fiches officielles françaises et l’essai de Tom Pritchard. Menow n’a pas réalisé ce face-à-face : les résultats qui suivent sont ceux de son auteur, dans les scènes qu’il a photographiées. Ils ne constituent pas un classement absolu de chaque cliché possible ni un test des vidéos.

Deux appareils très équipés, avec des approches différentes

L’équipement photo annoncé par Apple en France repose sur trois caméras de 48 Mpx. Le Xiaomi associe deux capteurs de 200 Mpx à un ultra grand-angle de 50 Mpx. La résolution ne permet pas, seule, de prédire la netteté, les couleurs ou le rendu d’un visage.

Équipement iPhone 18 Pro Max Xiaomi 18 Pro Max Caméra principale 48 Mpx, équivalent 24 mm 200 Mpx, équivalent 23 mm Ouverture principale Variable : f/1,48, f/1,8, f/2,8 ou f/4 f/1,67 Ultra grand-angle 48 Mpx, 13 mm 50 Mpx, 17 mm Téléobjectif optique 48 Mpx, 100 mm, x4 200 Mpx, 75 mm, environ x3,2 Grossissements supplémentaires x8 de qualité optique par recadrage ; numérique jusqu’à x40 Cadrages 150 et 300 mm en complément du 75 mm optique Aide au cadrage arrière Écran principal Écran arrière donnant un aperçu des caméras du dos Réglages et rendus Commandes Pro et Styles photographiques Styles Leica, mode RAW et simulations numériques d’objectifs

La différence d’ultra grand-angle mérite d’être remarquée : 13 mm cadre plus large que 17 mm. Pour photographier une pièce ou un bâtiment sans pouvoir reculer, cette différence de champ peut compter davantage que les deux mégapixels qui séparent les capteurs.

Ce que montrent les onze scènes photographiées

Le comparatif original de Tom Pritchard, avec son analyse des clichés répartit les résultats ainsi :

Scène Résultat de l’essai Caméra principale en extérieur iPhone Intérieur iPhone Ultra grand-angle Xiaomi Couleurs Égalité Selfie Égalité Portrait iPhone Zoom x4 Égalité Zoom x8 iPhone Zoom x40 Xiaomi Macro iPhone Faible luminosité Égalité

Le testeur préfère notamment le rendu du portrait et les détails à x8 de l’iPhone. Le Xiaomi gagne l’ultra grand-angle et le très fort grossissement x40. En faible lumière, il ne tranche pas entre davantage de détails et un rendu jugé plus plaisant.

Le tableau du média affiche aussi un total de 9 à 6, car une égalité apporte un point aux deux téléphones. Ce n’est pas neuf victoires de l’iPhone contre six du Xiaomi sur onze épreuves.

Pourquoi le Xiaomi ne gagne pas simplement avec ses 200 Mpx

Le dossier technique de Leica et Xiaomi décrit un capteur principal de 1/1,28 pouce et un téléobjectif de 1/1,56 pouce. Leur définition élevée donne de la matière pour recadrer, mais le résultat dépend aussi de l’objectif, de la mise au point, de l’exposition et du traitement de l’image.

Il faut également comparer les mêmes cadrages. Le téléobjectif Xiaomi est un 75 mm ; celui de l’iPhone est un 100 mm. À x8, aucun des deux n’utilise une nouvelle focale optique dédiée de 200 mm : Apple parle de qualité optique obtenue par recadrage. À x40, on entre dans le zoom numérique. Un résultat agréable à regarder à ce niveau ne doit pas être confondu avec une mesure garantissant chaque détail de la scène.

L’iPhone ajoute l’ouverture variable sur sa caméra principale. Fermer à f/4 peut augmenter la profondeur de champ, tandis qu’une ouverture plus grande favorise l’entrée de lumière. Cette possibilité créative ne prouve pas que chaque photo automatique sera meilleure ; elle offre surtout un contrôle que l’ouverture fixe du Xiaomi ne reproduit pas de la même manière.

Le Xiaomi a un avantage pratique pour les selfies avec les bonnes caméras

Le petit écran au dos du Xiaomi affiche le cadrage des caméras arrière. Pour un autoportrait ou une photo de groupe, on peut donc utiliser le bloc principal tout en contrôlant sa position. C’est un changement d’usage concret par rapport à un simple duel de caméras frontales.

Leica annonce aussi une mise au point rapprochée à 12 cm pour le téléobjectif, ainsi que des simulations numériques de rendus d’objectifs. Ces outils peuvent intéresser ceux qui aiment composer et choisir une signature visuelle ; leur nom ne transforme pas le smartphone en appareil Leica à objectif interchangeable.

En 512 Go, le Xiaomi coûte 276 € de moins au relevé français

Le 23 novembre 2026, le Xiaomi 18 Pro Max 12 Go/512 Go est affiché à 1 603 € sur la boutique française, tandis que l’iPhone 18 Pro Max 512 Go coûte 1 879 € chez Apple France. L’écart est donc de 276 € à capacité identique, avant reprise et sans coupon réservé aux nouveaux clients. Le Xiaomi bénéficie alors d’une remise par rapport à son prix affiché de 1 803 €.

La boutique Xiaomi indique à cette date une livraison estimée entre le 2 et le 9 décembre. Une estimation logistique peut évoluer ; elle ne constitue pas une disponibilité immédiate en magasin.

Lequel choisir pour vos photos ?

Pour les portraits, les prises de vue courantes et le zoom x8, l’iPhone est le choix le mieux soutenu par cet essai précis. Si votre priorité est de viser et déclencher sans réfléchir à chaque réglage, c’est celui que privilégie le testeur au terme du face-à-face.

Le Xiaomi mérite davantage d’attention si l’écran arrière, les styles Leica et les possibilités de cadrage comptent dans votre pratique. Les 276 € économisés peuvent aussi peser dans la décision, même si le coût et la qualité photo restent deux critères distincts.

Si votre achat porte d’abord sur la photo, regardez les exemples originaux à une taille suffisante pour juger les visages, les textures et les couleurs qui vous plaisent. Le cadrage au dos du Xiaomi et les commandes de l’iPhone sont des différences que vous utiliserez à chaque séance ; elles ne se résument pas au score d’un comparatif.