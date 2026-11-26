Le 4K à 120 i/s existe en Dolby Vision directement sur l’iPhone. En ProRes, Apple exige un support externe rapide : voici les formats et le matériel à distinguer.

L’iPhone 18 Pro Max peut filmer en 4K à 120 images par seconde avec sa caméra principale, sans imposer systématiquement un SSD. Tout dépend du format choisi : le Dolby Vision peut être enregistré sur le téléphone, tandis qu’Apple réserve le ProRes 4K à 120 i/s à un stockage externe compatible. La résolution et la cadence sont identiques sur le papier, mais les fichiers et le travail prévu ensuite ne le sont pas.

Deux façons de filmer en 4K/120, deux usages

La fiche technique Apple de l’iPhone 18 Pro Max distingue bien les deux lignes. Elle annonce le Dolby Vision 4K jusqu’à 120 i/s sur la caméra principale Fusion, puis le ProRes jusqu’à 4K à 120 i/s avec enregistrement externe. Cette précision ne s’applique donc pas à toutes les vidéos 4K/120 du téléphone.

Pour filmer une scène que l’on veut conserver ou partager rapidement, le mode vidéo habituel évite d’emporter un support supplémentaire. Le ProRes répond plutôt à un besoin de postproduction : il réduit la compression et préserve davantage les couleurs pour le montage. Ce choix implique des fichiers beaucoup plus lourds. La haute cadence peut aussi servir à ralentir une scène au montage ; elle ne transforme pas pour autant l’enregistrement en mode Ralenti de l’app.

Enregistrement sur l’iPhone 18 Pro Max Stockage à prévoir Dolby Vision 4K à 120 i/s Stockage de l’iPhone ; caméra principale Fusion ProRes 4K jusqu’à 30 i/s Stockage interne possible ProRes 4K à 60 i/s Support externe ; écriture d’au moins 220 Mo/s ProRes 4K à 120 i/s Support externe ; écriture d’au moins 440 Mo/s

Un SSD rapide ne suffit pas si le câble le ralentit

Dans sa documentation ProRes mise à jour pour les iPhone 18 Pro, Apple demande un support formaté en exFAT, non chiffré par mot de passe, et un câble USB 3 capable d’au moins 10 Gbit/s. Pour le 4K/120, l’exigence porte sur une vitesse d’écriture d’au moins 440 Mo/s, avec une consommation maximale de 4,5 W. Une simple prise USB-C sur le disque et sur le câble ne garantit pas ces caractéristiques.

Au moment d’acheter, cherchez donc la vitesse d’écriture, pas seulement le débit de lecture mis en avant sur l’emballage. Apple peut afficher un avertissement de vitesse d’enregistrement lente lorsqu’un support est insuffisant. Les 440 Mo/s constituent un seuil de compatibilité annoncé ; ce chiffre ne permet pas, à lui seul, de calculer la taille exacte de chaque minute de vidéo.

Apple demande aussi de reformater le support avant chaque session ProRes 4K/120 pour optimiser les performances. Cette opération efface son contenu : copiez d’abord les fichiers à conserver sur un autre support et vérifiez la copie. L’app Fichiers permet ensuite de gérer le disque.

Activez le ProRes avant de préparer votre prise

Le guide Apple en français indique le chemin Réglages → Caméra → Formats → Apple ProRes. Lors de la première activation sur un iPhone 18 Pro, il prévoit également « Configurer l’espace de stockage vidéo Pro », le choix d’une quantité réservée et sa validation. Cette réserve interne ne remplace pas le support externe exigé pour le ProRes 4K/120.

Dans Caméra, choisissez le mode Vidéo, puis touchez les valeurs de résolution et de cadence pour sélectionner l’option ProRes voulue. Vérifiez le format, la cadence et la destination avant de lancer l’enregistrement. ProRes n’est pas disponible dans les modes Cinématique, Accéléré ou Ralenti.

Il faut enfin distinguer ProRes, ProRes RAW et Log. Le premier est le format de ce guide ; ProRes RAW demande une application compatible, telle que Final Cut Camera. Le choix Log concerne l’encodage destiné notamment à l’étalonnage. Aucun de ces noms ne dispense de vérifier les capacités du support et du logiciel qui ouvrira les rushs.