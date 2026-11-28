Écran plus fluide ou appareil photo supplémentaire : les fuites dessinent deux raisons de préférer l’iPhone 18 au 18e. Voici ce qui reste à vérifier.

L’iPhone 18e pourrait proposer la même génération de puce que l’iPhone 18, sans offrir le même confort d’écran ni les mêmes possibilités en photo. Si les fuites se confirment, ce sont surtout ces deux différences qu’il faudra regarder avant de payer davantage pour le modèle standard. Apple n’a encore annoncé ni l’un ni l’autre : cette comparaison aide à comprendre les choix qui se dessinent, elle ne départage pas deux appareils déjà testés.

Les différences attendues, sans prendre les rumeurs pour une fiche officielle

Le point publié par MacRumors le 27 novembre rassemble les informations circulant sur les futurs modèles de printemps. Il décrit un iPhone 18 à deux appareils photo arrière et un 18e conservant une seule caméra. Les deux recevraient une puce A20. La mémoire, les dimensions exactes de l’écran du 18e et certaines fonctions restent discutées.

Critère iPhone 18, selon les fuites iPhone 18e, selon les fuites Positionnement Modèle standard Déclinaison plus abordable, tarif inconnu Écran Environ 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz évoqués 60 Hz évoqués ; diagonale encore discutée Appareils photo arrière Deux caméras attendues Une caméra de 48 Mpx attendue Processeur A20 attendu A20 attendu Mémoire vive Rapports contradictoires : 9 ou 12 Go 9 Go évoqués Autonomie et recharge Aucune mesure du modèle final Aucune mesure du modèle final Photo et vidéo Fonctions et résultats définitifs inconnus Fonctions et résultats définitifs inconnus Prix TTC, stockage et vente en France Non annoncés Non annoncés Calendrier Printemps 2027 évoqué Printemps 2027 évoqué

Un écran à 120 Hz se remarque surtout quand l’image bouge

La piste d’un écran limité à 60 Hz sur le 18e remonte à une information attribuée à Digital Chat Station. Elle oppose le modèle abordable au rafraîchissement plus élevé attendu sur le standard. Ce n’est pas une différence de définition : une photo immobile ne devient pas deux fois plus détaillée parce que la fréquence double.

Le changement concerne le mouvement. Quand vous faites défiler une longue conversation, une page web ou une photothèque, un écran capable d’afficher davantage d’images chaque seconde peut rendre le déplacement plus continu. Cela compte aussi dans certains jeux, à condition que le jeu et le téléphone produisent réellement une fréquence suffisante. Une dalle à 120 Hz ne garantit pas 120 images par seconde dans tous les titres.

Si vous venez d’un téléphone à 60 Hz et que ce rendu vous convient, la différence peut rester secondaire dans votre budget. Si vous utilisez déjà un écran rapide et remarquez immédiatement un défilement moins fluide, ce sera au contraire un point à essayer en boutique avant de choisir le 18e. Le bon repère est votre usage habituel, pas uniquement un chiffre dans le tableau.

Deux caméras : davantage de cadrages, pas automatiquement de meilleures photos partout

La seconde caméra attendue sur l’iPhone 18 serait surtout intéressante si elle permet d’élargir le champ. Pour photographier plusieurs personnes dans un petit salon ou montrer l’intérieur d’une pièce, pouvoir cadrer plus large peut éviter de reculer contre un mur. Un seul appareil photo peut rester très satisfaisant pour les scènes ordinaires, mais il ne possède pas forcément cette possibilité optique.

Il faut aussi séparer trois choses : le nombre de caméras, le grossissement affiché dans l’application et la qualité obtenue. Un bouton 2× peut utiliser une portion du capteur principal ; il ne prouve pas la présence d’un téléobjectif dédié. De même, 48 mégapixels ne décrivent ni la taille du capteur ni la qualité d’un portrait le soir. Ces caractéristiques devront être vérifiées sur les appareils commercialisés.

Pour préparer votre choix, regardez les photos que vous prenez déjà. Si vous utilisez rarement l’ultra-grand-angle, payer davantage uniquement pour ce cadrage aura moins de sens. Si vous manquez souvent de recul, la polyvalence pourrait compter plus qu’une petite différence de vitesse de processeur.

Une puce commune ne rendrait pas les deux iPhone identiques

Le nom A20, à lui seul, ne permet pas de promettre des performances égales. Le nombre de cœurs actifs, la mémoire, le refroidissement et les fonctions logicielles peuvent différencier deux téléphones utilisant une même famille de puces. Les rapports contradictoires sur la mémoire de l’iPhone 18 empêchent notamment de conclure aujourd’hui à une avance précise en intelligence artificielle.

La batterie ne fournit pas davantage de verdict anticipé. Nous avons déjà expliqué pourquoi une capacité identique ne garantit pas la même autonomie aux iPhone 18 et 18e. Il faudra comparer des essais menés dans des conditions semblables, plutôt que déduire une durée d’utilisation à partir d’une fuite de capacité.

Le supplément de prix devra acheter quelque chose que vous utilisez

Il manque encore l’élément qui rendra cette comparaison décisive : le prix français à stockage égal. Un écart entre deux versions de capacité différente ne mesure pas seulement le coût de l’écran ou de la photo. Il faudra aussi regarder les offres de reprise, la garantie et les accessoires éventuellement nécessaires, sans remplacer un tarif européen par une conversion de prix étranger.

Le 18e mérite donc d’être surveillé si vous cherchez d’abord un iPhone pour les usages courants ; le standard pourrait mieux répondre à ceux qui tiennent au défilement fluide et aux cadrages supplémentaires. Ce sont deux raisons précises de comparer les modèles lors de leur annonce. En attendant, une commande urgente se juge sur les iPhone disponibles et leurs prix réels, pas sur une économie ou une fonction encore hypothétique.