iPhone 18 et Air 2 : la fabrication des écrans relance la piste d’une sortie en mars

Les iPhone 18 et iPhone Air 2 pourraient arriver au printemps 2027, et un nouveau détail industriel précise cette piste : la production de leurs écrans OLED se préparerait pour la fin décembre et janvier. Ce calendrier provient de sources de la chaîne d’approvisionnement. Apple n’a annoncé ni ces téléphones, ni une date de vente en France.

L’intérêt de cette information est de distinguer une étape de fabrication d’une date de lancement. Un écran produit en janvier ne devient pas immédiatement un téléphone disponible : il faut encore assembler les appareils, les contrôler et organiser leur distribution. Mars reste donc une fenêtre supposée.

Deux fournisseurs pour l’iPhone 18, un seul pour l’Air 2

Le rapport industriel publié le 18 novembre indique que LG Display commencerait à produire les dalles avant la fin de l’année, tandis que Samsung Display viserait janvier. Les deux groupes fourniraient l’iPhone 18 standard. Pour l’Air 2, Samsung serait seul en lice, avec des commandes limitées.

Modèle évoqué Écrans selon le rapport Ce qui reste à confirmer iPhone 18 Samsung Display et LG Display ; production fin 2026/début 2027 Date officielle, prix français, fiche finale iPhone Air 2 Samsung Display seul ; caractéristiques d’écran conservées Évolutions finales du téléphone et distribution française

Cette différence de fournisseurs ne constitue pas un classement de qualité. Elle renseigne ici sur l’organisation des commandes, pas sur une mesure de luminosité, de fidélité des couleurs ou de durée de vie des futurs écrans.

L’Air 2 pourrait conserver sa dalle pour utiliser les stocks

Le même rapport évoque le maintien des spécifications d’affichage du premier Air, afin d’utiliser les panneaux OLED déjà disponibles. Ce serait un choix de coût et de gestion des stocks. Il ne permet pas d’affirmer que l’ensemble du téléphone resterait identique.

Pour un acheteur satisfait de l’écran actuel, cette piste peut sembler moins importante qu’un changement de batterie ou d’appareil photo. À l’inverse, quelqu’un qui attendait précisément une nouvelle dalle doit conserver cette incertitude dans son raisonnement. Les évolutions supposées des autres composants ne sont pas confirmées par ce calendrier d’écrans.

Ce que cela change si vous comptiez acheter avant le printemps

La question pratique est celle de votre échéance. Si vous avez besoin d’un téléphone avant les fêtes, mars n’est pas une promesse sur laquelle organiser un remplacement indispensable. Si votre appareil fonctionne encore et que vous souhaitiez attendre le modèle standard, ce renseignement rend la fenêtre printanière plus concrète, sans la garantir.

Ne comparez pas non plus un prix français actuellement affiché à un montant supposé pour l’Air 2 ou l’iPhone 18. Aucun tarif local n’est établi par cette information industrielle. Il faudra comparer, une fois les annonces faites, la même capacité de stockage, les conditions de vente et les fonctions réellement disponibles.

Le fait nouveau porte donc sur les préparatifs des fabricants de dalles. La sortie en mars 2027, la date française et les prix restent à confirmer par Apple. Ce rapport du 18 novembre, repris le 21, ne constitue pas une annonce faite aujourd’hui.