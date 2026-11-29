iPhone 18 et 18e : une fuite évoque un démarrage de production repoussé à janvier

Les iPhone 18 et 18e pourraient entrer en production de masse plus tard que prévu. Une nouvelle publication de Fixed Focus Digital situe désormais ce démarrage autour du Nouvel An 2027. Ce calendrier industriel reste une fuite : il ne faut pas le confondre avec une date de sortie annoncée par Apple.

Une production attendue autour de janvier

Le compte chinois affirme que les deux modèles n’ont pas encore atteint la production de masse. Son message sur Weibo, repris le 27 novembre par MacRumors, place le début de cette phase autour du 1er janvier.

Un détail invite à garder du recul sur la précision de cette prévision. Le nouveau message prend la fin octobre comme ancien objectif, alors que la même source évoquait auparavant la fin novembre pour l’iPhone 18 standard. On dispose donc d’un calendrier de fuite qui a changé, pas du planning interne d’Apple rendu public.

Un lancement au printemps reste une prévision distincte

La date de fabrication et celle de commercialisation correspondent à deux étapes différentes. Produire plus tard peut réduire le temps disponible pour constituer les stocks si le lancement est maintenu. Cela ne suffit cependant pas à annoncer une pénurie ou un nouveau report en magasin.

Mark Gurman évoquait pour sa part une présentation des deux iPhone en février ou mars 2027, selon son information rapportée le 22 novembre. Cette fenêtre n’est pas une date officielle. Elle ne permet pas non plus de fixer le début des précommandes en France ou les délais de livraison.

Pour quelqu’un qui envisage de remplacer son iPhone, le point utile est simple : aucun de ces éléments ne garantit un achat possible à une date précise. La rumeur concerne d’abord la mise en fabrication des iPhone 18 et 18e, sans annoncer de changement confirmé pour les appareils déjà commercialisés. Les prix français, les configurations et les conditions de lancement devront être jugés sur l’annonce d’Apple.

Image : illustration.