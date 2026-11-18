Les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2 sont attendus au printemps 2027, avec mars comme fenêtre évoquée pour les nouveaux modèles. Le calendrier de fabrication des écrans apporte un nouvel indice pour l’iPhone 18 et l’Air 2. Mais il ne s’agit pas d’une date annoncée par Apple : ni le jour de présentation, ni les précommandes, ni la disponibilité en France ne sont confirmés par ces informations.

Pour les acheteurs qui ne veulent pas d’un modèle Pro ou d’un pliable, la question est donc bien celle de l’attente. Le point à retenir est aussi une différence de preuve : les détails industriels publiés concernent surtout deux téléphones. L’iPhone 18e figure dans les attentes pour le printemps, sans bénéficier du même niveau de précision dans ce nouveau reportage.

Pourquoi mars revient dans le calendrier

Dans son reportage du 18 novembre sur les fournisseurs d’écrans d’Apple, ETNews rapporte que LG Display préparerait une production de masse à la fin de 2026 et Samsung Display en janvier. Les dalles OLED seraient destinées aux modèles du premier semestre 2027. Ce rythme paraît compatible avec un lancement en mars, selon le média coréen.

Les usines donneraient encore la priorité aux modèles Pro, Pro Max et Duo jusqu’à la fin de l’année. Samsung et LG se partageraient les écrans de l’iPhone 18, tandis que Samsung serait seul fournisseur de l’Air 2.

La production d’un écran n’est toutefois pas celle d’un téléphone terminé. Ce composant doit ensuite rejoindre la chaîne d’assemblage, avant les contrôles et la distribution. Déduire de janvier une date précise de vente en mars serait aller plus loin que les éléments disponibles. Le reportage donne une fenêtre plausible, pas une invitation à un événement Apple.

iPhone 18, 18e et Air 2 : le calendrier par modèle

Modèle Fenêtre évoquée Ce qui soutient cette attente Ce qui reste inconnu pour la France iPhone 18 Mars 2027, au stade de rumeur Préparatifs des écrans OLED chez Samsung Display et LG Display rapportés par ETNews Présentation, précommandes, date de vente et prix TTC iPhone 18e Printemps 2027 ; mars reste une hypothèse Modèle plus accessible attendu dans la vague de printemps, notamment dans la synthèse de MacRumors Calendrier industriel précis, caractéristiques finales, prix et disponibilité iPhone Air 2 Mars 2027 envisagé Écrans fournis par Samsung selon ETNews ; préparation de la production pour le premier semestre Date française, équipement définitif et prix

Il serait donc trompeur de transformer ces trois lignes en trois sorties confirmées le même jour. La synthèse publiée par MacRumors associe l’iPhone 18e au printemps et présente les iPhone 18 et Air 2 dans cette nouvelle vague. Elle ne fournit pas de date française de commercialisation.

L’Air 2 pourrait conserver son écran sans rester identique

Autre information du reportage coréen : Apple conserverait les caractéristiques d’écran de l’Air pour son successeur afin d’utiliser des stocks de dalles existants. Les nouvelles commandes seraient limitées. Cela concerne l’affichage ; cela ne démontre pas que le reste du téléphone serait inchangé.

MacRumors évoque notamment un second appareil photo arrière ultra grand-angle, une meilleure autonomie et une puce A20 pour l’Air 2. Pour l’iPhone 18, le site cite aussi une A20, une Dynamic Island plus petite et un modem C2. Ces évolutions restent des rumeurs distinctes du calendrier industriel. Même la mémoire de l’iPhone 18 varie selon les informations, entre 9 et 12 Go : aucun de ces chiffres ne doit être présenté comme une fiche technique définitive.

Faut-il repousser son achat jusque-là ?

Si vous recherchez précisément un iPhone classique de nouvelle génération, ce calendrier vous concerne davantage qu’une annonce sur les Pro. Attendre permettrait de comparer les nouveaux modèles entre eux, à condition que votre téléphone actuel puisse tenir jusque-là. En revanche, une fenêtre de sortie ne prouve ni une baisse de prix ni un progrès d’autonomie mesuré.

Pour choisir entre le 18 et le 18e, il faudra surtout connaître l’écart de prix français et les différences d’écran, de photo et de stockage. Pour l’Air 2, le compromis entre finesse, batterie et équipement devra être évalué sur ses caractéristiques finales et des essais. Aucun tarif en euros n’est confirmé par les documents consultés.

Avant de fixer un achat sur mars, distinguez enfin trois rendez-vous : l’annonce, l’ouverture des commandes et les premières livraisons. Ils peuvent être séparés. Le prochain élément décisif sera un calendrier officiel précisant les pays concernés, pas simplement une nouvelle estimation de production.