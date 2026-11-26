Le régulateur sud-coréen ouvre l’examen d’un dossier sur la publicité de l’iPhone 16. Certaines fonctions et leurs dates de disponibilité sont contestées.

L’iPhone 16 est au cœur d’une procédure sud-coréenne sur les promesses publicitaires d’Apple Intelligence. Le 26 novembre, l’autorité de la concurrence annonce l’ouverture de l’examen du dossier visant Apple et sa filiale locale. La question porte sur les fonctions présentées aux acheteurs et sur la clarté des informations concernant leur disponibilité. Aucune condamnation définitive ni amende n’est annoncée à ce stade.

Dans son communiqué publié sur le portail gouvernemental Korea.kr, la Korea Fair Trade Commission précise que ses enquêteurs ont transmis leur rapport le 24 novembre à la commission et aux entreprises concernées. Le document expose leur analyse et les mesures qu’ils proposent ; il ne lie pas la décision finale de l’instance appelée à statuer.

Quatre fonctions sur les neuf présentées sont contestées

L’enquête a commencé après un signalement reçu en mars 2025. Elle examine la présentation d’Apple Intelligence sur la page coréenne de l’iPhone 16 entre septembre 2024 et mars 2025. Les enquêteurs estiment que des informations importantes pour choisir son téléphone auraient été omises, minimisées ou insuffisamment précisées.

Le communiqué distingue quatre fonctions : Genmoji, qui permet de créer des représentations personnalisées ; Image Playground, consacré à la génération d’images ; Siri capable de comprendre le contexte personnel ; et Siri proposant des indications étape par étape. Le désaccord ne concerne donc pas une unique fonction appelée « IA », mais plusieurs outils dont le calendrier pouvait différer.

Cette distinction évite un raccourci trompeur : l’existence de certaines fonctions Apple Intelligence ne prouve pas que toutes les capacités décrites sur une page commerciale étaient déjà accessibles. Inversement, le retard d’une capacité de Siri ne signifie pas que l’ensemble du service était absent.

Selon le rapport présenté par le régulateur, la fonction de Siri exploitant le contexte personnel avait été annoncée en coréen pour le début d’avril 2025. L’autorité situe son arrivée effective en octobre 2026, après un lancement en anglais américain en septembre 2026. C’est cette capacité précise qui est visée par l’écart de calendrier, pas toute utilisation de Siri en langue coréenne.

Le contexte historique fourni par Apple est utile pour lire ce point. Dans son annonce du 21 février 2025, le constructeur prévoyait l’extension d’Apple Intelligence au coréen, au français et à d’autres langues avec iOS 18.4 en avril. Le même texte indiquait que des capacités supplémentaires de Siri continueraient d’arriver dans les mois suivants. Une extension linguistique et l’achèvement de toutes les fonctions annoncées sont deux étapes différentes.

Apple conteste l’analyse, la commission doit encore décider

MacRumors, citant Yonhap, rapporte qu’Apple conteste les conclusions des enquêteurs et affirme avoir communiqué à l’avance sur la disponibilité des fonctions. Cette réponse fait partie du dossier ; elle ne remplace pas davantage la décision finale que les recommandations des enquêteurs.

Le communiqué officiel prévoit six semaines, à compter de la réception du rapport, pour présenter des observations écrites et demander l’accès aux éléments de preuve. La commission examinera ensuite l’existence d’une infraction et les éventuelles mesures à prendre. Présenter aujourd’hui une sanction envisagée comme une amende déjà infligée irait donc plus loin que l’état de la procédure.

Pour un acheteur français, vérifier la fonction exacte plutôt que le seul logo

Cette procédure concerne le marché sud-coréen. Elle ne déclenche pas automatiquement une indemnisation ou un droit particulier pour les propriétaires français d’un iPhone. Son intérêt pratique est ailleurs : lorsqu’une capacité logicielle motive l’achat, il faut identifier son nom précis, la langue prise en charge, la version du système et la disponibilité dans son pays.

Une démonstration, une annonce pour plus tard et une fonction utilisable sur l’appareil ne décrivent pas la même situation. Le dossier coréen porte justement sur l’information permettant à l’acheteur de faire cette distinction au moment de choisir son téléphone.