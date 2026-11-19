Agrandir une fenêtre avec deux appuis, interroger Siri depuis l’appareil photo et enrichir un tableau Freeform : iPadOS 27.3 prépare trois changements concrets pour l’iPad. Ils sont encore en bêta. Le premier concerne un geste quotidien ; les deux autres demandent davantage d’attention à la compatibilité et, pour certaines fonctions créatives, à l’abonnement.

Le plus immédiatement compréhensible est le redimensionnement. On peut agrandir temporairement une application pour lire un document, puis retrouver sa disposition précédente. Il ne faut toutefois pas confondre les nouveautés observées dans une version de test avec une mise à jour stable déjà proposée à tous les iPad français.

Un double appui pour retrouver toute la surface de l’écran

Dans son essai du nouveau réglage de fenêtres, Ryan Christoffel décrit une option qui permet de toucher deux fois leur partie supérieure pour les agrandir. Le même geste restitue ensuite la taille précédente. Un double clic au trackpad remplit aussi cette fonction.

Imaginez un document ouvert à côté de Safari : le geste permet de se concentrer sur sa lecture sans chercher les petits boutons de fenêtre, puis de revenir à son organisation. Il s’agit d’agrandir la fenêtre de l’application, pas de grossir le texte d’une page ni de zoomer dans une photo.

Vérifiez la version installée dans les informations de votre iPad. Cette option a été repérée sous iPadOS 27.3 bêta ; son absence sur une version antérieure ne signale pas une panne. Ouvrez les réglages du multitâche et des gestes. Le fonctionnement par applications en fenêtres doit être activé pour faire apparaître l’option correspondante. Activez le réglage de double appui en haut d’une fenêtre. Il s’agit ici d’une description française de la commande observée dans une interface anglaise, pas de la garantie de son intitulé final en français. Essayez sur une fenêtre réduite. Touchez deux fois sa partie supérieure, puis recommencez pour vérifier que vous retrouvez bien sa taille initiale.

Ce raccourci sera surtout intéressant si vous alternez souvent entre plusieurs applications et une lecture en grand. Pour quelqu’un qui conserve toujours une seule application en plein écran, le changement sera naturellement moins sensible.

Siri s’installe dans Appareil photo, avec des conditions à vérifier

Le deuxième changement rapproche l’intelligence visuelle de la prise de vue : un mode Siri dans Appareil photo permet d’interroger l’assistant sur ce que l’on capture. Le relevé des nouveautés de cette bêta décrit ce nouvel accès, alors que l’intelligence visuelle existait déjà sur iPad par d’autres moyens.

Il faut séparer trois choses : pouvoir installer iPadOS, disposer du matériel requis pour Apple Intelligence et avoir accès à Siri AI dans la langue et la région utilisées. La présentation d’Apple indique encore Siri AI en anglais. Nous ne présentons donc pas ce mode comme une fonction déjà disponible en français pour tous les lecteurs.

Les exigences d’Apple Intelligence sont plus restrictives que la compatibilité générale d’iPadOS. L’assistance Apple mentionne un iPad avec puce M1 ou ultérieure, ou un iPad mini A17 Pro ou ultérieur, avec les réglages linguistiques pris en charge. Posséder un iPad compatible avec le système ne suffit pas à garantir cet accès. Une réponse visuelle reste aussi une aide à vérifier, et non une identification certaine d’un objet.

Freeform : distinguer les outils de présentation des fonctions sur abonnement

Freeform reçoit de nouveaux styles de texte et des couleurs de fond prédéfinies. Pour préparer un cours, un projet ou un tableau d’idées, ces options servent à hiérarchiser les éléments plutôt qu’à accumuler des notes visuellement identiques.

Deux possibilités vont plus loin : générer des formes personnalisées et modifiables à partir d’une description, et retoucher une image dans Pixelmator Pro avant de retrouver sa version modifiée sur le tableau. Ces deux fonctions nécessitent Apple Creator Studio, selon les observations publiées. Il ne faut donc pas les promettre gratuitement avec la seule installation du système.

Nouveauté Ce qu’elle change Condition à retenir Double appui sur une fenêtre Agrandir l’application et retrouver ensuite sa taille précédente Option activée et mode de fenêtres utilisé dans la bêta Mode Siri dans Appareil photo Interroger l’assistant à partir d’un objet capturé Matériel Apple Intelligence, accès à Siri AI et langue prise en charge Styles de texte et fonds Freeform Mieux organiser visuellement un tableau Nouveautés observées sous iPadOS 27.3 bêta Formes générées et retouches Pixelmator Pro Créer des éléments modifiables et répercuter les retouches sur le tableau Abonnement Apple Creator Studio requis

Faut-il installer la bêta pour ces nouveautés ?

Le geste de fenêtre améliore une manipulation fréquente, mais ne justifie pas à lui seul de transformer un iPad indispensable au travail en appareil de test. Une bêta peut encore évoluer et présenter des incompatibilités. Sauvegarder ses données avant une installation expérimentale reste essentiel ; attendre la version stable est le choix le plus simple si l’on veut surtout préserver son usage quotidien.

La sortie publique est attendue en décembre dans la couverture consultée, sans date précise confirmée ici par Apple. D’ici là, le point utile est de savoir quel changement vous concerne : un raccourci de multitâche, un accès à l’IA soumis à conditions ou de nouveaux outils créatifs dont certains sont payants.