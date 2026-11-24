Lire ses PDF sur un grand écran ne demande pas forcément de remplacer son téléphone par un pliable. En France, l’iPad mini de huitième génération coûte 889 € en Wi-Fi avec 256 Go, contre 2 339 € pour l’iPhone Duo de même capacité, aux tarifs Apple relevés le 24 novembre 2026. L’écart atteint 1 450 €. Le choix dépend donc d’abord de votre équipement actuel : ajouter une tablette à un téléphone que vous gardez, ou réunir les deux usages dans un seul appareil.

Ce comparatif s’appuie sur les caractéristiques et la documentation Apple. Nous n’avons pas effectué d’essai côte à côte : les appréciations de confort ci-dessous découlent du format et des fonctions annoncées, sans mesure de performances ou d’autonomie réalisée par Menow.

Les différences à regarder avant le processeur

Les caractéristiques françaises de l’iPad mini et celles de l’iPhone Duo permettent de comparer les contraintes de transport et l’équipement. Le prix de la tablette indiqué ici concerne le Wi-Fi : la version cellulaire coûte davantage.

Critère iPad mini 8 iPhone Duo Prix Apple France, 256 Go 889 € Wi-Fi ; 1 059 € Wi-Fi + Cellular 2 339 € Stockage proposé 128, 256 ou 512 Go 256, 512 Go, 1 ou 2 To Écran principal OLED 8,5 pouces OLED pliable 7,6 pouces ; écran extérieur 5,4 pouces Encombrement 195,3 × 132,6 × 5,4 mm Fermé : 84,1 × 117,8 × 11,3 mm ; ouvert : 164,6 × 117,8 × 5,2 mm Poids 255 g en Wi-Fi ; 263 g en cellulaire 254 g Puce A20 Pro ; CPU différent selon la capacité A20 Pro Stylets annoncés Apple Pencil Pro et Apple Pencil USB-C Apple Pencil USB-C annoncé ; activation logicielle à vérifier Travail dans plusieurs apps Fenêtres déplaçables et redimensionnables sous iPadOS Deux apps côte à côte en Split View sur l’écran intérieur Réseau mobile 5G et eSIM sur la version Cellular, pour les données 5G et eSIM pour les fonctions téléphoniques et les données Connexions Wi-Fi 7 ; USB 3 jusqu’à 10 Gbit/s Wi-Fi 7 ; USB 3 jusqu’à 10 Gbit/s Caméras arrière 12 MP Principale 48 MP et ultra grand-angle 48 MP Authentification Touch ID Touch ID Autonomie vidéo annoncée Jusqu’à 10 h Jusqu’à 31 h sur l’écran intérieur Recharge à 50 % annoncée Environ 30 minutes avec adaptateur d’au moins 35 W Environ 20 minutes avec adaptateur 60 W Protection annoncée IP67 IP68

Les autonomies et temps de recharge proviennent des protocoles du fabricant : ils ne constituent pas un test comparatif identique. Les adaptateurs et stylets sont vendus séparément. Aucun de ces chiffres ne garantit la même durée avec un PDF lourd, deux apps ouvertes et une connexion mobile active.

PDF et notes : le stylet n’est pas réservé à l’iPad

L’iPad conserve la plus grande diagonale et permet de laisser un document ouvert tout en prenant des notes dans une autre fenêtre. Pour des cours ou un dossier de travail, son intérêt tient autant à cette organisation qu’à la puissance de sa puce. Apple explique comment activer les apps en fenêtres dans les réglages de multitâche. La lisibilité d’une page dépendra toutefois du document, de l’orientation et de la taille de texte choisie.

Le Duo possède lui aussi un mode à deux apps sur l’écran intérieur, décrit dans sa présentation officielle. Il serait donc faux de le réduire à un téléphone incapable de travailler sur deux contenus. Il fonctionne sous iOS et conserve les versions d’applications prévues pour ce système : vérifiez les fonctions de votre lecteur PDF ou de votre application de notes, plutôt que de supposer qu’elles seront identiques à celles de l’iPad.

L’iPhone Duo prend également en charge l’Apple Pencil USB-C. La compatibilité figure dans sa fiche technique, tandis que la page de présentation conserve une mention de disponibilité ultérieure. Avant un achat dédié au stylet, vérifiez la version logicielle et la disponibilité de cette fonction sur l’appareil. L’iPad mini offre en plus le Pencil Pro, avec ses fonctions et son mode de recharge spécifiques. Posséder déjà ce stylet ne le rend pas compatible avec le Duo.

Un appareil dans la poche ou une tablette en plus dans le sac ?

Le poids des deux appareils est presque identique, mais le calcul change dès que vous transportez également votre téléphone avec l’iPad. Le Duo se replie et conserve un écran extérieur pour les usages rapides. L’iPad reste un second appareil : il faut le sortir, le connecter au Wi-Fi ou utiliser le partage de connexion si vous n’avez pas choisi la version Cellular.

La configuration française de l’iPad mini commence à 759 € avec 128 Go. Cette capacité peut suffire aux documents peu volumineux, mais vidéos téléchargées, bibliothèques de PDF scannés et gros jeux justifient de compter l’espace nécessaire avant de choisir. Les tarifs du Duo commencent à 2 339 € avec 256 Go. Ne confondez pas cet écart avec le coût d’un téléphone neuf qu’il vous faudrait acheter en plus : la comparaison est différente si votre smartphone actuel arrive réellement en fin de vie.

Pour lire et annoter à la maison, à l’université ou au bureau en gardant un bon téléphone, l’iPad mini demande nettement moins d’argent. Pour consulter souvent ses documents debout, dans les transports, sans emporter de second appareil, le format du Duo répond à une autre contrainte. Sa justification principale est ce regroupement des usages, pas une économie ni la seule présence d’une puce A20 Pro.