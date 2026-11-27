MacRumors évoque une refonte importante du Centre de notifications dans iOS 28. Le projet reste une rumeur et ses nouvelles fonctions ne sont pas détaillées.

Les notifications de l’iPhone pourraient changer en profondeur avec iOS 28. MacRumors affirme avoir appris de plusieurs sources qu’Apple prévoit une refonte de ce système, avec d’importantes modifications du Centre de notifications. C’est une piste qui touche un écran consulté chaque jour, bien au-delà des utilisateurs des fonctions d’intelligence artificielle.

L’information a été publiée le 25 novembre par Joe Rossignol, à 11 h 58 sur la côte ouest américaine, soit 20 h 58 à Paris. Sa reprise japonaise du 27 novembre ne correspond donc pas à une nouvelle annonce d’Apple. Le média situe le projet dans iOS 28, attendu en 2027, tout en le présentant expressément comme une rumeur.

Le Centre de notifications serait concerné

La portée annoncée est intéressante : les sources ne parlent pas simplement d’un nouveau réglage pour une application, mais du système de notifications et de son centre de consultation. Une évolution de cet espace pourrait modifier la manière de retrouver les alertes reçues au fil de la journée.

Le détail essentiel manque encore. MacRumors dit ne pas connaître les changements précis. Aucune capture, nouvelle commande ou démonstration ne permet donc d’expliquer comment fonctionnera cette éventuelle refonte. Le nombre d’iPhone concernés et les conditions d’accès ne sont pas davantage donnés.

Résumer une alerte et organiser les alertes sont deux choses différentes

Apple propose déjà des outils qui agissent sur les notifications. Son guide français d’Apple Intelligence distingue les résumés, qui condensent le contenu, les notifications prioritaires, placées en haut de la pile, et le mode de concentration « Réduire les interruptions », qui sélectionne les alertes susceptibles de demander une attention immédiate.

Ces fonctions répondent à des besoins différents. Raccourcir cinq messages d’une conversation aide à en comprendre le contenu ; choisir les alertes qui doivent apparaître en premier sert plutôt à décider quoi consulter. Une refonte du Centre de notifications pourrait toucher leur présentation ou leur gestion, mais la fuite ne dit pas encore quels mécanismes Apple retiendrait.

La piste Android reste une comparaison

MacRumors évoque la classification des notifications sur Android comme exemple de ce qu’un système pourrait proposer. Cela ne signifie pas que ses sources annoncent un équivalent sur iPhone. Attribuer à iOS 28 des catégories précises, un tri automatique des promotions ou une synchronisation nouvelle entre appareils ajouterait des fonctions qui ne figurent pas dans la fuite.

L’angle reste donc celui d’un chantier important qu’Apple préparerait pour 2027. Il faudra une présentation ou des détails supplémentaires pour comprendre ce qui changera réellement lorsque plusieurs applications sollicitent votre attention. D’ici là, les outils actuels et cette future refonte supposée doivent être distingués : ils ne décrivent pas le même état du logiciel.