Liquid Glass, volumes séparés, Photos, Safari : les fonctions documentées par Apple et leurs conditions, avec une restriction importante pour Siri AI dans l’Union européenne.

Rendre l’interface plus lisible, garder une alarme forte sans augmenter la sonnerie, ranger les onglets ouverts : iOS 27 comporte plusieurs réglages utiles au quotidien. Mais une liste de fonctionnalités ne signifie pas que tout fonctionne sur chaque iPhone en France. Les neuf possibilités ci-dessous sont documentées par Apple ; certaines exigent Apple Intelligence, des accessoires compatibles ou une région prise en charge. Ces réglages et outils appartiennent aux fonctions déjà documentées du système.

1. Ajuster la transparence de Liquid Glass

Un curseur permet de rendre les éléments de l’interface plus transparents ou plus teintés. Apple décrit ce réglage dans sa rubrique consacrée à l’apparence et à la lisibilité : ouvrez Réglages, Apparence, puis Liquid Glass. Si « Réduire la transparence » ou « Augmenter le contraste » est actif dans Accessibilité, il faut désactiver l’option concernée pour modifier cet aspect.

2. Régler les alarmes sans changer la sonnerie

Dans Réglages, puis « Sons et vibrations », désactivez « Utiliser le volume de la sonnerie » sous « Alarmes et minuteurs », puis ajustez le curseur. Le guide des sons d’Apple distingue également un groupe pour les alertes et sons du système. Alarmes et minuteurs partagent leur réglage : il ne s’agit pas d’un curseur individuel pour chaque alarme.

3. Retirer des éléments gênants dans Photos

L’outil Nettoyer amélioré fait partie de la nouvelle génération de retouche Apple Intelligence. Le guide de retouche officiel décrit la suppression d’éléments, ainsi que l’extension du cadre et l’ajustement de perspective. Ces fonctions exigent un iPhone compatible ; avoir installé iOS 27 ne suffit pas à les obtenir sur un ancien modèle.

4. Regrouper les onglets Safari par thème

Avec Apple Intelligence, Safari peut réunir les pages associées au lieu de vous laisser parcourir toute la liste. Apple indique comment activer les thèmes dans sa rubrique sur l’organisation des onglets. Les groupes créés manuellement restent une autre méthode : le regroupement intelligent est soumis aux conditions de langue, de région et de matériel.

5. Décrire un raccourci en langage naturel

La fonction « Décrire un raccourci » peut créer ou améliorer un raccourci à partir de votre demande. Elle apparaît dans la liste officielle des fonctions Apple Intelligence. La demande sert de point de départ : relisez les actions proposées et leurs autorisations avant de lancer le raccourci. Des limites d’utilisation peuvent s’appliquer.

6. Ajuster les graves, médiums et aigus des AirPods

Sur les modèles compatibles, l’égaliseur à trois bandes des AirPods se trouve dans leurs réglages, sous « Audio et acheminement », puis Égaliseur et Personnalisé. Les écouteurs doivent être portés et connectés. Le réglage est enregistré sur les AirPods et suit les autres appareils jumelés ; tous les anciens modèles ne sont pas nécessairement concernés.

7. Garder les outils photo à portée de main

La présentation des nouveautés d’iOS 27 confirme la possibilité d’épingler les outils photo utilisés fréquemment près du cadre. L’intérêt est de retrouver ses commandes sans rouvrir systématiquement leur panneau. Choisissez les outils que vous utilisez réellement pour éviter de multiplier les commandes visibles.

8. Mettre en pause le partage de position avec une personne

La documentation de Localiser distingue l’arrêt du partage, sa mise en pause pour un ami et son masquage pour tous. Pour la pause individuelle, ouvrez Personnes, choisissez le contact, puis le menu Plus et « Masquer la position ». Ce choix concerne le partage dans Localiser ; il ne faut pas le confondre avec la désactivation générale du service de localisation.

9. Siri AI : une fonction officielle, avec une limite pour la France

Siri AI comprend le contexte personnel et peut agir dans les apps sur les appareils et marchés compatibles. Mais Apple précise dans son annonce de disponibilité en français que Siri AI reste indisponible dans l’Union européenne sur iOS, iPadOS et watchOS. Le français est une langue prise en charge ; cela ne lève pas la restriction géographique sur un iPhone en France.

Pour Apple Intelligence, la liste officielle commence aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ainsi qu’aux iPhone 16 et modèles ultérieurs compatibles. Un iPhone 15 classique ne bénéficie donc pas de ces fonctions simplement parce qu’il accepte iOS 27. Cette limitation de Siri AI ne bloque pas les outils Apple Intelligence intégrés aux apps qui sont disponibles dans l’UE. Avant de chercher un menu absent, vérifiez donc le modèle, la version du système, les accessoires éventuels et la disponibilité de la fonction concernée.