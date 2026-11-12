iOS 27.3 : Safari teste un réglage de confidentialité, les bandeaux de cookies vont-ils disparaître ?

La bêta d’iOS 27.3 ajoute dans Safari un réglage qui permet d’indiquer aux sites que vous refusez la vente ou le partage de vos données. Ce signal peut éviter une démarche sur les sites qui le prennent en charge. En France, il faut encore s’attendre à voir les bandeaux de consentement.

Safari envoie une préférence au site

Le réglage repose sur Global Privacy Control, dont le W3C publie la spécification. Une fois la préférence activée, le navigateur communique le signal aux sites visités. Le site peut en tenir compte selon sa prise en charge et le cadre juridique applicable. Le réglage ne clique pas sur un bouton du bandeau et ne remplace pas tous les choix de confidentialité propres à chaque site.

Un bandeau peut demander un accord pour plusieurs usages, par exemple la mesure d’audience, la personnalisation ou la publicité. Un signal portant sur la vente et le partage de données ne répond pas à toutes ces questions. Vous pourrez donc encore devoir ouvrir les options du bandeau pour choisir ce que le site peut faire.

Où chercher l’option sur votre iPhone

Le réglage a été repéré par 9to5Mac dans la bêta d’iOS 27.3, sous Réglages → Apps → Safari → Avancé. Cherchez l’option de contrôle global de la confidentialité. Cette formulation décrit sa fonction, le libellé français exact n’a pas été vérifié.

Apple a annoncé la disponibilité de la bêta. Le comportement de la version finale et la manière dont les sites français répondront au signal restent à confirmer.