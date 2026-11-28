iOS 27.3 : pourquoi votre iPhone est passé directement à iOS 27.2 cet automne

Votre iPhone est passé d’iOS 27 à iOS 27.2 sans proposer iOS 27.1 ? Vous n’avez pas raté une mise à jour : Apple avait réservé cette version à l’iPhone Duo. Cette étape particulière explique pourquoi la prochaine mise à jour attendue pour décembre porte déjà le numéro 27.3.

iOS 27.1 accompagnait le nouvel iPhone pliant

Dans sa présentation destinée aux développeurs, Apple explique qu’iOS 27.1 apporte des fonctions conçues pour le format pliable de l’iPhone Duo. Cette version n’était donc pas une étape à installer sur tous les iPhone.

Le registre officiel des mises à jour Apple répertorie iOS 27.1 le 23 octobre, uniquement pour le Duo, puis iOS 27.2 le 26 octobre pour les appareils compatibles. Il indique ensuite iOS 27.2.1 le 9 novembre.

Version Date répertoriée par Apple Ce que cela explique iOS 27.1 23 octobre 2026 Version réservée à l’iPhone Duo iOS 27.2 26 octobre 2026 Étape suivante proposée aux iPhone compatibles iOS 27.2.1 9 novembre 2026 Version publique suivante de cette branche

Pour un iPhone classique, il n’y a donc aucune version manquante à rechercher manuellement. Le téléphone doit recevoir le système prévu pour son modèle, même si la numérotation semble sauter une case.

iOS 27.3 est attendu en décembre

Dans son point du 25 novembre, 9to5Mac rapporte une sortie d’iOS 27.3 prévue en décembre. Le média situe plus précisément l’arrivée vers le milieu du mois en s’appuyant sur le rythme des versions comparables des années précédentes.

Mi-décembre reste une estimation. Le numéro 27.3 ne permet pas de déduire un jour de sortie ou une accélération du développement. Il faut d’abord tenir compte de l’étape particulière réservée au Duo.

Les publications Apple Developer recensent déjà des versions de test d’iOS 27.3. Une bêta sert à évaluer les changements avant leur diffusion publique ; certaines fonctions peuvent encore évoluer pendant cette phase.

Le bon repère se trouve dans les réglages de votre iPhone

Ouvrez Réglages → Général → Mise à jour logicielle pour consulter la version proposée à votre appareil. L’absence d’iOS 27.1 sur un modèle autre que le Duo n’appelle aucune manipulation particulière.

Si vous utilisez la version publique, inutile d’activer les mises à jour bêta uniquement pour obtenir un numéro plus élevé. Pour préparer une installation, gardez une sauvegarde récente, vérifiez l’espace disponible et suivez les indications affichées par le téléphone.

La version du système et les fonctions accessibles restent deux choses différentes. Certaines nouveautés dépendent du modèle, de la langue et du pays. Pour choisir d’installer une mise à jour, regardez donc ses changements et sa compatibilité avec votre appareil plutôt que le seul chiffre placé après iOS.