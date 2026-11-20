La deuxième bêta publique d’iOS 27.3 est disponible depuis le 19 novembre et ouvre à davantage de testeurs deux changements pour l’iPhone Duo : le déverrouillage par la caméra avant et le verrouillage lorsqu’on referme le téléphone. Il ne s’agit pas de Face ID, et cette version reste un logiciel de test. Le gain attendu concerne les petits gestes répétés de la journée, sans remplacer Touch ID pour les opérations sensibles.

Ce qui change dans cette version, c’est l’accès aux tests

Ces réglages étaient apparus dans la deuxième bêta destinée aux développeurs. La publication de la deuxième bêta publique permet maintenant aux personnes inscrites au programme public d’essayer cette évolution sans choisir le canal développeur. Elle ne marque pas la sortie de la version définitive.

Cette distinction importe si vous ouvrez les réglages de mise à jour : le canal public et le canal développeur sont deux choix différents. L’article annonçant le déploiement mentionne également une révision des versions destinées aux développeurs. Mieux vaut donc vérifier le canal sélectionné que reconnaître la mise à jour à partir d’un ancien numéro de build recopié ailleurs.

Regarder l’écran extérieur peut éviter un appui sur Touch ID

Le déverrouillage facial utilise la caméra frontale. D’après les essais publiés sur la bêta, il fonctionne sur l’écran extérieur et demande une authentification récente par Touch ID ou par le code. Une période d’environ 45 minutes sans cette authentification impose de la refaire. Les paiements Apple Pay et l’accès aux mots de passe conservent leur authentification habituelle.

L’iPhone Duo ne gagne donc pas les capteurs TrueDepth par une mise à jour. Ne choisissez pas ce réglage en pensant retrouver toutes les possibilités de Face ID. Il vise surtout le retour rapide à l’écran du téléphone, par exemple pour consulter brièvement un message après l’avoir déverrouillé plus tôt.

Réglage testé Ce qu’il apporte La limite à retenir Déverrouillage avec la caméra avant Accéder à l’écran extérieur en regardant le téléphone Authentification récente requise ; ce n’est pas Face ID Verrouillage à la fermeture Verrouiller le téléphone lorsqu’on le replie Option à activer ; ne pas confondre fermeture et authentification Paiements et mots de passe Aucun remplacement de Touch ID annoncé par ces réglages Le visage ne valide pas ces opérations

Où chercher les deux options

Les essais situent le déverrouillage facial dans la rubrique Touch ID et code, et le verrouillage à la fermeture dans Luminosité et affichage. Les intitulés précis des deux nouvelles options en français n’ont pas été vérifiés : ces descriptions désignent leur fonction et ne sont pas une transcription d’une capture française.

Après activation, testez séparément les situations qui vous intéressent : téléphone fermé, appareil ouvert, puis fermeture pendant l’utilisation d’une app. Cela permet de vérifier si le comportement correspond à vos habitudes avant de compter sur lui. Si le visage ne suffit pas, gardez le réflexe Touch ID ou code plutôt que de multiplier les tentatives.

Installer la bêta demande de préparer le retour en arrière

Effectuez une sauvegarde avant l’installation. Apple recommande un appareil secondaire pour ses préversions. Inscrivez le compte Apple de l’iPhone au programme de logiciels bêta gratuit. Dans Réglages, ouvrez Général, puis Mise à jour logicielle et Mises à jour bêta. Choisissez le canal public d’iOS 27, puis revenez à la recherche de mise à jour. Vérifiez que la version proposée est bien iOS 27.3 avant de lancer l’installation.

Une dernière différence mérite d’être connue : choisir « Non » dans Mises à jour bêta arrête les prochaines préversions, mais ne désinstalle pas immédiatement celle qui est déjà présente. Pour revenir tout de suite à une version stable antérieure, Apple prévoit l’effacement et la restauration de l’iPhone. Une sauvegarde réalisée sous la bêta peut être incompatible avec l’ancien système. Si votre Duo est indispensable au travail ou aux déplacements, attendre la version finale reste le choix le moins contraignant.