La version 3.0 ajoute Cicia et Ceremius. Un nouveau parcours facilite l’arrivée des débutants et le retour des anciens joueurs.

Infinity Nikki ouvre deux nouvelles villes : vous pouvez y aller sans refaire tout le début

Revenir dans Infinity Nikki ne demande plus nécessairement de reprendre toute son introduction. La version 3.0 ouvre Cicia et Ceremius avec un parcours permettant aux nouveaux joueurs comme aux anciens de rejoindre directement Cicia. Un tutoriel de transition accompagne cette arrivée.

Dans sa présentation de la mise à jour du 26 novembre sur PS5, Infold annonce aussi une sélection des chapitres déjà parus. L’objectif est de faciliter l’accès au nouveau contenu, sans imposer le même point de départ à tout le monde.

La tenue devient aussi un outil d’exploration

Parmi les capacités ajoutées, Veiling permet de lancer un scarabée d’ombre puis de choisir le moment d’une téléportation. Certains objets touchés peuvent aussi être contrôlés. L’alchimie associe collecte, recettes et potions utilisées dans les combats ou les énigmes.

Le studio annonce près de dix heures de récit pour ce chapitre. Il s’agit de son estimation, pas d’une durée mesurée par Menow. L’accès à Cicia ne rend pas toutes les tenues gratuites.

Visuel : Infold Games.