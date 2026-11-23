Le programme du 1er décembre rassemble premières, mises à jour et nouvelles annonces. La diffusion commencera à 11 h en France.

INDIE Live Expo : plus de 100 jeux au programme, voici quand suivre les annonces en France

Le prochain INDIE Live Expo commencera le mardi 1er décembre à 11 h en France métropolitaine. Le programme dévoilé le 23 novembre annonce des premières mondiales, des mises à jour et des informations sur plus de 100 jeux indépendants. Ce chiffre ne signifie donc pas que 100 nouveaux jeux seront révélés.

Dans son communiqué de présentation du programme, l’organisateur confirme une diffusion en anglais, japonais, chinois et coréen. Le français ne figure pas parmi les langues annoncées. Pour suivre les révélations depuis la France, la version anglaise sera ainsi l’une des options proposées.

Des jeux à découvrir, avec plusieurs noms déjà confirmés

Parmi les titres mis en avant figurent Drunken Goddess Reflux, Magical Girl Taboo Village, Ember and Blade et Dressmaker. La sélection mélange notamment action, mystère et création de vêtements : l’émission ne se limite pas à un seul genre.

Les prix accueilleront notamment Shuhei Yoshida, Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill et Gravity Rush, et Motoi Okamoto, producteur de Silent Hill 2 et Silent Hill f. Yoko Taro participera par un commentaire écrit ; sa présence en direct n’est pas annoncée.

Un rendez-vous à garder pour la pause de fin de matinée

Le site officiel d’INDIE Live Expo permet de retrouver les accès à l’événement. La diffusion est annoncée sur YouTube, Twitch, Steam et plusieurs autres plateformes. Le plus pratique est de conserver cet accès avant le jour du direct, puis de choisir la langue souhaitée.

Le direct officiel en anglais est déjà programmé sur YouTube pour le 1er décembre à 11 h. La page permet de retrouver la diffusion au même endroit le jour de l’émission ; l’organisateur précise que son heure de début peut encore évoluer.

Diffusion officielle en anglais, programmée pour le 1er décembre à 11 h, heure de Paris.