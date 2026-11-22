ImpossibleOS tente de construire un système capable d’accueillir des logiciels Windows, avec son propre noyau et une interface familière. Le projet est public, mais demeure en pré-alpha. Ses développeurs visent une première version publique le 8 août 2028 : il ne faut pas le confondre avec une alternative prête à installer sur son ordinateur de travail.

Le pari intéressera surtout ceux qui suivent les systèmes d’exploitation indépendants. Il oblige à reconstruire bien davantage qu’un menu Démarrer ou une barre des tâches.

Une interface connue, un chantier sous le capot

Le dépôt du projet décrit une architecture pour les processeurs x86-64, un démarrage UEFI, un noyau conçu pour plusieurs cœurs et un bureau qui compose ses fenêtres à l’écran. L’apparence s’inspire de Windows 11.

Le point central est toutefois l’API Win32, c’est-à-dire l’ensemble des interfaces qu’un programme Windows utilise pour demander des services au système. Reproduire ces services est une ambition technique différente de celle qui consiste simplement à afficher des icônes ressemblantes.

La compatibilité n’est pas acquise parce qu’un bureau démarre. Un logiciel peut dépendre de fonctions particulières, d’un installateur, de pilotes ou de composants supplémentaires. Sans validation application par application, promettre que sa suite bureautique ou sa bibliothèque de jeux fonctionnera serait prématuré.

Le tableau du projet distingue ce qui existe de ce qui manque

Les développeurs marquent explicitement plusieurs éléments comme encore en cours de réalisation, dont la surface de l’API Win32 et des composants de l’interface. Ils placent également des briques importantes, comme USB, TCP et NTFS, dans leur feuille de route.

La compatibilité avec les exécutables Linux relève elle aussi d’un objectif prévu. Les mots Windows et Linux présents dans la présentation ne doivent donc pas être lus comme une double compatibilité complète déjà livrée.

Cette séparation rend le projet plus facile à examiner : on peut regarder les fonctions réellement présentes, puis les limites qui empêchent encore un usage courant. L’intérêt du code ouvert est précisément de permettre cette lecture, au-delà des captures du bureau.

À découvrir dans une machine virtuelle

Le dépôt propose un parcours de construction et d’exécution avec QEMU. Pour un curieux équipé d’une machine principale, un environnement virtuel permet d’observer le système sans lui confier immédiatement ses documents, ses partitions et ses périphériques habituels.

Ce n’est pas un test réalisé par Menow. L’existence des scripts de compilation ne garantit pas non plus que tout lecteur obtiendra le même résultat sur n’importe quel PC. Il faut suivre les prérequis et l’état courant du projet.

Le choix pratique est donc assez net : ImpossibleOS peut être un terrain d’exploration pour les passionnés, tandis qu’un ordinateur indispensable au quotidien a besoin d’un système dont les logiciels, les pilotes et les mises à jour ont déjà fait leurs preuves. La date de 2028 donne un horizon annoncé par l’équipe, pas une garantie d’aboutissement de toutes les fonctions.