Une bande-annonce diffusée aux Horror Game Awards remet le jeu de Team Clout en lumière. La sortie reste prévue en 2027, sans jour précis.

ILL se montre à nouveau dans une bande-annonce diffusée le 20 novembre aux Horror Game Awards. Le jeu de Team Clout reste prévu pour 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Cette courte vidéo remet en avant son horreur corporelle et son système de démembrement ; elle ne donne pas de jour précis pour la sortie.

L’année 2027 était déjà connue. La nouveauté du week-end est donc ce nouvel aperçu, et non un report ou l’ouverture d’un accès jouable. Pour comprendre ce que promet réellement ILL, sa présentation officielle apporte davantage de précisions que les quelques secondes du montage.

Des combats qui reposent sur la réaction des monstres

Dans la bande-annonce officielle distribuée par IGN, l’éditeur présente un jeu d’horreur et d’action à la première personne. La physique et les dégâts infligés aux corps constituent le cœur de sa communication. Le contenu comporte des images violentes, à prendre en compte avant de lancer la vidéo.

Team Clout décrit des créatures dont le comportement réagit aux actions du joueur et à leur environnement. L’intérêt annoncé ne se limite donc pas à rendre les impacts plus spectaculaires : la manière d’attaquer doit aussi compter dans la confrontation. La qualité de cette interaction restera à juger sur une version jouable, avec des séquences suffisamment longues pour observer ses règles.

Explorer un complexe et entretenir son arsenal

La présentation officielle publiée sur Steam situe l’aventure dans un complexe de recherche fortifié, confronté à une force mystérieuse. Elle annonce de l’exploration, des énigmes faisant intervenir la physique et un arsenal à inspecter, modifier et améliorer. La fabrication d’objets doit aussi participer à la survie.

Ce programme dessine une expérience où tirer ne suffit pas à résumer la progression. Pour un amateur de survival horror, les questions utiles porteront sur les ressources disponibles, la lisibilité des affrontements et la place des énigmes. Le montage récent ne permet pas d’y répondre avec la précision d’une démonstration complète.

Du français écrit, une configuration encore inconnue

Pour le public français, Steam indique une interface et des sous-titres en français. Le doublage français n’est pas annoncé dans le tableau des langues : la présence de textes traduits ne signifie pas que les voix le seront aussi.

Le jeu est présenté comme une aventure solo. La fiche consultée ne détaille pas encore de processeur ni de carte graphique minimale ; il serait donc prématuré de promettre une fluidité donnée sur un PC ou une console portable. Le rendez-vous reste 2027, en attendant une date plus précise et les exigences matérielles.