Il transforme le casque de Sauron en Faucon Millenium LEGO, sans ajouter une pièce

Le casque de Sauron peut aussi devenir un vaisseau Star Wars. Le membre Reddit Minute_Food_2881 a transformé la référence LEGO 11373 en Faucon Millenium, sans ajouter de pièces à la boîte. Sa création conserve une silhouette aplatie et les deux avancées caractéristiques à l’avant. Il s’agit d’une construction de fan, pas d’un nouveau set annoncé par LEGO.

Les pièces du casque changent complètement de rôle

Le point intéressant n’est pas une nouvelle boîte à acheter : des éléments prévus pour reproduire la tête de Sauron deviennent la coque d’un engin spatial. La photographie publiée par le constructeur permet de comparer directement les formes et de découvrir sa proposition, baptisée Lord of the Falcon.

Le choix du modèle de départ explique aussi l’apparence du résultat. Une reconstruction doit travailler avec les couleurs, les formes et les quantités disponibles, plutôt que sélectionner librement chaque élément. Le défi consiste à évoquer un vaisseau connu avec l’inventaire d’un casque venu d’un tout autre univers.

538 pièces dans la boîte, mais pas forcément toutes dans le vaisseau

La référence 11373 contient 538 pièces. Le créateur dit ne pas avoir ajouté d’éléments : cela ne prouve pas pour autant que chaque pièce du casque a été employée. Une construction alternative peut laisser des éléments de côté tout en restant réalisable à partir d’une seule boîte.

Autre conséquence concrète : il faut démonter le casque pour récupérer son inventaire. Avec un seul exemplaire, on ne pourra pas exposer simultanément les deux constructions complètes. Les instructions officielles du casque de Sauron restent disponibles pour revenir ensuite au modèle d’origine.

Peut-on reproduire ce Faucon chez soi ?

Aucune notice complète vérifiée de ce Faucon précis n’a été retrouvée dans notre dossier. La photographie montre le résultat, pas l’ordre de montage. Elle ne renseigne pas non plus sur les assemblages internes ou la solidité lorsqu’on soulève le vaisseau. Ce sujet est donc une découverte de création, pas un tutoriel promettant un résultat identique.

Pour le propriétaire du casque tenté d’expérimenter, une préparation simple facilite les essais : conserver la notice d’origine, photographier le modèle avant démontage et répartir les petites pièces dans plusieurs récipients. On peut ainsi tester une silhouette différente sans perdre le moyen de reconstruire Sauron.

L’intérêt de ce genre de transformation est justement de prolonger une construction déjà terminée. La contrainte de l’inventaire oblige à chercher de nouveaux usages pour les mêmes pièces. Le résultat de Minute_Food_2881 illustre cette liberté, sans qu’il soit nécessaire de le confondre avec un modèle officiel ou une notice validée par LEGO.