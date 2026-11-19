Une cartouche de Nintendo 64 branchée à une Dreamcast : ce rapprochement improbable fonctionne désormais dans un projet de passionné. Le développeur ThroatyMumbo a construit Dreamcart, un lecteur capable d’utiliser de vraies cartouches et leurs sauvegardes sur la console Sega. La démonstration reste expérimentale : certains jeux sont pris en charge, d’autres posent encore problème.

L’intérêt dépasse le clin d’œil entre deux anciennes rivales. Habituellement, une Dreamcast charge ses jeux depuis un disque. Ici, un accessoire lui donne accès à un autre support, conçu pour une machine différente. Le résultat repose sur du matériel ajouté et du logiciel adapté, pas sur une compatibilité cachée que Sega aurait laissée dans sa console.

Une cartouche Nintendo passe par le port manette de Sega

Le montage décrit dans le dépôt public de Dreamcart associe un connecteur de cartouche à une carte électronique. L’accessoire communique avec la Dreamcast par son interface de manette. Le projet couvre aussi des lecteurs Super Nintendo et Mega Drive, avec des logiciels différents.

Il faut distinguer deux tâches : lire les données de la cartouche, puis faire fonctionner le jeu sur une autre architecture. Brancher physiquement un support ne suffit pas à rendre son programme compréhensible. Cette distinction explique pourquoi le boîtier est une partie du projet, tandis que la compatibilité dépend aussi du travail effectué côté logiciel.

ThroatyMumbo présente le lecteur et son fonctionnement dans cette démonstration publiée avec le projet :

Mario Kart 64 figure dans les essais, Donkey Kong 64 reste à l’écart

Le créateur publie une liste de ses essais, dont voici le relevé. Elle décrit son matériel et ses tests, pas une validation de toute la ludothèque Nintendo 64.

Jeu Nintendo 64 État indiqué par le créateur Super Mario 64 Pris en charge Mario Kart 64 Pris en charge Kirby 64 Pris en charge Rayman 2 Pris en charge Cruis’n USA et Cruis’n World Pris en charge Elmo’s Number Journey Pris en charge Tony Hawk’s Pro Skater 2 Pris en charge Pokémon Stadium 2 Fonctionnement très limité Donkey Kong 64 Non pris en charge

Cette frontière est importante pour comprendre la prouesse. Une liste de titres qui démarrent n’établit ni une fréquence d’images identique à celle de la console d’origine, ni l’absence de défaut après plusieurs heures. Aucun comparatif de performances réalisé par Menow ne permet ici de départager les deux machines.

Les sauvegardes font partie de l’expérience

Le projet exploite les données des cartouches et peut utiliser une VMU pour émuler certaines sauvegardes sur accessoire. Le créateur indique 66 blocs de VMU, soit 32 Ko, pour cette fonction. Le transfert depuis un véritable Controller Pak Nintendo n’est pas pris en charge.

Pour un collectionneur, l’idée est particulièrement séduisante : retrouver une progression appartient autant à l’expérience que revoir l’écran-titre. Mais cartouche, sauvegarde interne et carte mémoire sont des éléments différents. Les confondre conduirait à croire que toutes les parties enregistrées sont automatiquement récupérables, ce que le projet ne promet pas.

Avant de choisir une cartouche pour une démonstration, il faut donc consulter la liste du projet et identifier son type de sauvegarde. Un jeu qui fonctionne ne valide pas automatiquement tous les accessoires utilisés avec lui.

Un bricolage documenté, pas un accessoire prêt à brancher

Reproduire Dreamcart demande de fabriquer ou d’assembler le lecteur, de préparer son micrologiciel et de lancer les programmes nécessaires sur la Dreamcast. Les outils et étapes sont publiés pour les personnes capables de travailler avec ce type de matériel. Il ne s’agit pas d’un produit officiel Sega vendu avec une procédure grand public.

Avant de tenter une réalisation comparable, sauvegarder ses données et tester avec une cartouche sans valeur particulière est la précaution indiquée par l’auteur. Le dépôt permet de comprendre la méthode ; il ne transforme pas une manipulation électronique en opération sans risque.

Ce qui rend Dreamcart remarquable est précisément cette rencontre entre support authentique et machine inattendue. La réussite se juge sur les jeux réellement montrés et documentés, sans la transformer en promesse de faire tourner toutes les cartouches Nintendo sur Sega.