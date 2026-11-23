Gemini Notebook permet de télécharger un résumé audio de ses sources sur smartphone. Il faut le préparer en ligne avant de partir et vérifier les passages importants dans l’original.

IA : vos documents deviennent un audio à écouter dans le métro, même sans réseau

Un document peut devenir un audio à écouter pendant un trajet, sans garder l’écran du téléphone allumé devant les yeux. Dans Gemini Notebook, le nom employé par l’aide actuelle de Google pour le service connu comme NotebookLM, les résumés audio peuvent être téléchargés dans l’application mobile. L’écoute hors connexion se prépare donc avant de quitter le réseau : elle ne signifie pas que le téléphone fabrique l’audio sans Internet.

Le résultat est une synthèse générée par IA, pas la lecture intégrale et garantie du document. Pour découvrir un dossier ou réviser ses grandes idées, cela peut être pratique. Pour vérifier un montant, une consigne importante ou une formulation exacte, il faut revenir au texte d’origine.

Préparer un dossier que l’on pourra réellement écouter

Commencez avec un sujet limité. Par exemple, un programme de visite accompagné de la présentation des lieux, ou un dossier de formation constitué de quelques documents complémentaires. Le titre du notebook doit permettre de le retrouver sans ouvrir tous les dossiers : « Visite Lyon samedi » est plus explicite que « Documents divers ».

Avant l’importation, retirez les documents sans rapport avec la question. Un dossier rempli d’anciennes versions peut produire un audio difficile à suivre : l’outil ne sait pas nécessairement quelle brochure vous considérez comme la référence finale. Gardez également une copie des originaux, avec des noms qui les distinguent.

La notice mobile de Google indique comment créer un notebook et ajouter PDF, site web, vidéo YouTube, fichier audio ou texte copié. Sur Android, l’application nécessite Android 10 ou une version ultérieure ; la France et le français européen figurent dans les listes de prise en charge consultées.

Générer, puis télécharger : deux étapes distinctes

Ouvrez l’application officielle et utilisez Créer, ou choisissez un notebook existant. Ajoutez les sources utiles. Le partage depuis un PDF ou une page web permet aussi de les transmettre à l’application. Dans Studio, choisissez Résumé audio lorsque cette fonction est proposée. Attendez la génération, puis écoutez le début pour contrôler le sujet et la langue. Utilisez Télécharger et retrouvez le contenu dans Téléchargés. Un balayage vers la gauche dans Studio permet également d’accéder au téléchargement.

Google distingue les possibilités mobiles et celles disponibles ailleurs dans sa documentation des résumés audio. L’accès en modification au notebook est nécessaire pour générer ou supprimer un audio. Les options peuvent varier : ne cherchez pas à reproduire à tout prix un écran montré dans un tutoriel consacré à une autre version.

Un essai hors réseau avant le départ

Une fois le téléchargement terminé, vérifiez que le contenu apparaît bien parmi les fichiers téléchargés et qu’il démarre lorsque le téléphone n’utilise plus Internet. Cette vérification très courte évite de découvrir, dans le métro, que l’on avait simplement ouvert un lecteur en ligne.

Pour un trajet de vingt minutes, préparez un seul dossier cohérent plutôt qu’une bibliothèque entière. Pendant l’écoute, notez mentalement les points à revoir ; une fois arrivé, reprenez les sources pour les détails. Exemple : l’audio peut rappeler les étapes générales d’un programme, tandis que les horaires et conditions d’accès restent à contrôler dans le document.

Une voix fluide peut donner une impression de certitude excessive. Si un nom, une date ou une explication paraît étrange, ne le recopiez pas comme un fait établi. Le bon usage consiste à gagner un premier niveau de compréhension pendant le trajet, puis à réserver la lecture précise aux passages qui comptent vraiment.