Une photo pour préparer les courses, des notes à organiser et un message à reformuler : voici les étapes sur iPhone et Android, sans abonnement payant.

Une photo de placard à transformer en liste de courses, des notes en vrac à remettre dans l’ordre, un message à reformuler sans paraître sec : ces trois usages de l’IA sont accessibles gratuitement depuis un smartphone. Ils ne demandent ni téléphone haut de gamme ni assistant capable de contrôler vos applications. Dans ChatGPT sur Android ou iPhone, une conversation suffit, avec une photo lorsque c’est utile et sous réserve des limites de l’offre gratuite.

Demandez un résultat précis : « Fais une liste à cocher, sans ajouter de date que je n’ai pas donnée » est plus exploitable que « aide-moi ». Les demandes ci-dessous sont des modèles à adapter : les réponses illustratives sont fictives, pas les résultats d’un test Menow.

Commencez par une conversation, sans abonnement supplémentaire

La FAQ officielle de l’offre gratuite confirme l’accès aux échanges textuels ainsi qu’à l’importation d’images et de fichiers. Ouvrez l’application officielle ChatGPT d’OpenAI sur iPhone ou Android, puis démarrez une conversation. Vous pouvez aussi ouvrir chatgpt.com dans Safari sur iPhone ou Chrome sur Android. Connectez-vous à votre compte gratuit, sans souscrire une offre payante pour ces exercices.

Pour les tâches de rédaction, saisissez ou collez le texte dans la zone de message. Pour joindre une image, la documentation française sur les photos indique le bouton « + », puis « Ajouter des photos et des fichiers ». Choisissez un cliché déjà présent dans Photos sur iPhone ou dans votre galerie sur Android, vérifiez la miniature, ajoutez votre demande et envoyez. Le sélecteur peut varier avec la version du téléphone ; ce parcours utilise une pièce jointe, sans caméra en direct.

1. Transformer une photo de placard en liste de courses utile

Photographier ses réserves peut aider à préparer un repas sans tout ressaisir. Prenez d’abord un cliché avec l’application Appareil photo du téléphone : cadrez les produits bien visibles, avec des étiquettes lisibles. Une photo de porte fermée ou d’emballages empilés ne permet pas à l’assistant de deviner ce qui se trouve derrière.

Après avoir joint la photo, demandez :

« Regarde cette photo de mon placard. Commence par lister seulement les ingrédients clairement reconnaissables. Mets dans une rubrique “À confirmer” ceux que tu identifies mal. Propose ensuite un dîner simple pour deux personnes avec ces produits. Termine par une courte liste de courses pour compléter le repas. Ne suppose pas que j’ai du lait, des œufs ou des épices : demande-moi si nécessaire. »

Exemple fictif de présentation : « Repérés : un paquet de pâtes et une boîte de tomates. À confirmer : le contenu du bocal sans étiquette. Idée : pâtes à la tomate. Courses à envisager : un légume d’accompagnement, si vous n’en avez pas au réfrigérateur. »

La séparation entre produits reconnus et produits incertains est plus utile qu’une recette immédiatement détaillée. Vérifiez l’inventaire, puis corrigez-le dans la même conversation : « Le bocal contient du riz, et j’ai déjà un oignon. Refais uniquement la liste de courses. » Vous pouvez ensuite copier la liste dans votre application de notes ; elle n’y est pas ajoutée automatiquement.

OpenAI prévient que la reconnaissance d’image peut se tromper, notamment dans le comptage. Une photo ne certifie ni la quantité restante ni la fraîcheur d’un aliment. Vérifiez les emballages, les dates et les contraintes alimentaires vous-même. Le résultat intéressant est une proposition de repas et une liste à contrôler, pas une validation de ce qui peut être consommé.

2. Passer de notes dispersées à un plan que l’on peut suivre

Une série de petites choses à faire devient vite difficile à lire : réserver un trajet, préparer un sac, acheter un cadeau, rappeler un proche. Dans votre application de notes, sélectionnez le passage utile et copiez-le. Revenez dans ChatGPT, ouvrez une nouvelle conversation et collez-le dans la zone de saisie, même s’il est mal ponctué.

Pour limiter les ajouts inutiles :

« Transforme mes notes en liste à cocher. Regroupe les actions par thème, garde toutes les contraintes et ne crée aucune date ni priorité absente du texte. Si une action dépend d’une autre, indique cet ordre. Termine par les questions qui manquent pour rendre le plan utilisable. Mes notes : départ samedi matin, sac à préparer, billet de train déjà acheté, vérifier horaire du bus vers la gare, acheter un cadeau vendredi, rappeler Léa pour savoir si elle vient. »

Exemple fictif de résultat : « Avant le départ : vérifier l’horaire du bus ; préparer le sac. Vendredi : acheter le cadeau. À faire : rappeler Léa. À clarifier : participe-t-elle au déplacement ? Billet de train : déjà acheté. » L’achat effectué ne doit pas devenir une nouvelle action d’achat et l’appel ne doit pas disparaître.

Relisez le plan en le comparant aux notes originales, surtout les noms et les jours. Vous pouvez demander : « Garde le même contenu, mais sépare ce qui se fait à la maison et ce qui demande de sortir. » Ou encore : « Ne garde que les actions qui ne sont pas terminées. »

La documentation d’importation de fichiers décrit aussi la transformation d’informations contenues dans des documents. Pour quelques lignes de notes, les coller suffit cependant. La réponse reste une liste dans la conversation : elle ne crée pas automatiquement des rappels dans le calendrier du téléphone.

3. Réécrire un message ferme sans le rendre agressif

Le troisième usage concerne un SMS ou un message de groupe que l’on hésite à envoyer. Copiez votre propre brouillon dans une nouvelle conversation. Inutile de communiquer tout l’historique : quelques lignes et l’objectif suffisent souvent. Retirez les noms et informations de tiers qui n’aident pas à reformuler le message.

« Réécris ce message pour qu’il soit poli, direct et naturel, en trois phrases maximum. Garde mon refus, ne m’invente pas d’excuse et ne propose pas de nouvelle date. Donne une version chaleureuse et une version plus neutre. Brouillon : je ne peux pas venir samedi, arrête de compter sur moi pour organiser, je te l’avais dit. »

Exemple fictif de version neutre : « Comme je te l’avais indiqué, je ne serai pas disponible samedi. Je ne pourrai donc pas participer à l’organisation. Merci d’en tenir compte pour la suite. »

Si la formule ne vous ressemble pas, demandez : « Plus simple, sans formule de politesse finale. » Contrôlez le sens : un refus peut devenir une disponibilité implicite après une reformulation trop conciliante. Sélectionnez et copiez la version retenue, collez-la dans votre messagerie, puis relisez le texte et le destinataire avant l’envoi. ChatGPT ne l’expédie pas à votre place dans ce parcours.

Gratuit ne veut pas dire sans quotas pour les photos

Ces demandes ne nécessitent pas de souscrire Plus. Les fichiers et images ont cependant leurs propres limites : la documentation consultée le 22 novembre 2026 indique trois importations quotidiennes pour les comptes gratuits, avec réduction possible aux heures de pointe. L’application affiche un avertissement lorsqu’une limite s’applique. Si vous ne pouvez plus joindre de photo, les tâches à partir de texte collé restent un autre usage, distinct du quota d’importation et soumis aux limites du compte.

Pour les trois exercices, retirez les informations inutiles avant l’envoi : adresse sur une photo, coordonnées dans une note ou nom complet d’un tiers dans un message. Le contenu est transmis à un service en ligne. Donnez le format de sortie souhaité, vérifiez les détails et corrigez la même réponse : ce petit aller-retour rend la proposition réellement utilisable.