Xiaomi place le téléchargement du dernier paquet avant la remise à zéro. Voici la procédure officielle, ses limites et le rôle de la sauvegarde.

Après une mise à jour HyperOS, une application ou une fonction du téléphone se comporte mal ? La réinitialisation n’est pas la première étape de la procédure officielle de Xiaomi. Le constructeur commence par un redémarrage, puis demande de télécharger à nouveau le dernier paquet depuis le téléphone. L’effacement de l’appareil n’intervient qu’en dernier recours, après sauvegarde.

La procédure part du téléphone, pas d’un fichier choisi sur Internet

Dans sa fiche consacrée aux anomalies après une mise à jour HyperOS, Xiaomi décrit cet ordre : redémarrer et vérifier si le problème persiste ; récupérer le dernier paquet ; envisager ensuite une remise à zéro si nécessaire. Le constructeur ne présente pas le téléchargement comme une réparation garantie de toute panne.

Le point décisif est l’origine du paquet : la commande se trouve dans l’outil de mise à jour du système. Ce scénario ne consiste pas à chercher sur un forum une version réputée plus fluide, puis à l’imposer au téléphone. Il ne constitue pas non plus une invitation à changer de branche régionale ou à installer une version bêta.

Où trouver le téléchargement du dernier paquet

Le chemin donné par l’aide internationale passe par Paramètres, À propos du téléphone, puis l’icône Xiaomi HyperOS. Il faut ensuite ouvrir le menu à trois points situé en haut à droite et choisir le téléchargement du dernier paquet. Nous traduisons ici la commande anglaise de l’assistance, « Down latest package » ; son libellé exact peut différer sur l’interface du téléphone.

La présence de cette commande distingue deux démarches. Rechercher une mise à jour vise à savoir si un autre logiciel est proposé. Télécharger le dernier paquet demande à l’outil de récupérer le paquet disponible dans son propre circuit. L’aide ne promet pas que cette opération fera apparaître une nouvelle version, ni qu’elle permettra de recevoir plus tôt une mise à jour encore absente de l’appareil.

Avant de recommencer, il est utile de noter la version actuellement affichée et le comportement qui pose problème. On pourra ensuite vérifier si l’opération a modifié la version et si le défaut se reproduit. Sans ce point de départ, une impression d’amélioration ou une nouvelle anomalie sera plus difficile à décrire précisément à l’assistance.

Un essai à chaque étape, plutôt que plusieurs changements simultanés

Le redémarrage placé au début de la procédure sert de premier point de contrôle : le symptôme est-il toujours présent après le redémarrage ? Si oui, l’étape suivante est celle du paquet. Reproduire ensuite la même action permet de comparer le comportement avant et après, sans confondre l’effet du téléchargement avec celui d’autres changements réalisés au même moment.

Il ne s’agit pas d’affirmer que le paquet téléchargé était défectueux ni que la réinstallation corrige forcément l’application concernée. La fiche de Xiaomi décrit une piste de dépannage générale. Elle ne fournit pas de diagnostic propre à chaque modèle, d’estimation de réussite ou de preuve qu’un défaut matériel serait éliminé de cette façon.

La sauvegarde précède la décision d’effacer

Xiaomi place la réinitialisation d’usine en dernier recours et la fait précéder d’une sauvegarde. C’est un changement de nature : on ne se limite plus à redémarrer ou à récupérer un paquet. Avant de valider cette étape, il faut donc avoir vérifié que les données que l’on souhaite conserver disposent d’une copie exploitable, plutôt que de supposer que tout reviendra automatiquement.

La sauvegarde et la remise à zéro ne doivent pas être confondues avec un retour à un ancien système. La même fiche Xiaomi précise que ses smartphones ne prennent pas en charge le retour à une version antérieure. Elle ne documente pas de procédure officielle de rétrogradation dans ce parcours de dépannage.

Si le problème demeure après les démarches indiquées, Xiaomi demande de transmettre un retour depuis les paramètres. Le modèle, la version complète et les étapes reproduisant le défaut donnent un contexte plus exploitable qu’une simple mention de « bug HyperOS ». Si le souci concerne surtout l’autonomie, notre guide pour vérifier une décharge après une mise à jour traite déjà les facteurs de consommation : ce contrôle peut éviter d’engager une réinitialisation pour une cause différente.