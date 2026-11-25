Photos qui tardent à apparaître, miniatures vides : comment distinguer un problème de Galerie d’un fichier absent et vérifier sans effacer vos images.

Une galerie lente sous HyperOS ne signifie pas forcément que vos photos ont disparu. L’application peut rencontrer un problème de cache, de chargement ou d’accès aux fichiers, tandis qu’un téléphone très sollicité ou presque plein peut compliquer l’affichage. La première vérification consiste donc à retrouver les originaux dans le stockage, avant de lancer un nettoyage.

Un article de MovilZona publié le 22 novembre rapporte des lenteurs et des images qui réapparaissent progressivement sur certains Xiaomi et POCO. Ces témoignages ne permettent pas d’identifier une cause unique, une version responsable ou une liste complète d’appareils touchés. Les documents d’assistance Xiaomi apportent en revanche des pistes concrètes, à appliquer dans un ordre qui préserve vos fichiers.

Une photo absente de la grille peut encore être sur le téléphone

La Galerie n’est pas le dossier qui contient vos photos : c’est une application qui les présente. Android dispose d’un catalogue des médias, appelé MediaStore, que les applications peuvent consulter. La documentation Android sur les fichiers multimédias explique notamment que le système analyse les images des dossiers DCIM et Pictures pour alimenter ce catalogue.

Un délai de mise à jour de l’affichage ou du catalogue est donc une piste lorsqu’une photo existe mais n’apparaît pas immédiatement. Cela ne prouve pas qu’HyperOS souffre partout du même défaut d’indexation. Il faut aussi distinguer une miniature vide, une application qui se ferme et un fichier impossible à ouvrir : ces symptômes n’appellent pas exactement le même diagnostic.

Ouvrez le gestionnaire de fichiers et recherchez d’abord le dossier DCIM/Camera pour les clichés pris avec l’appareil photo, puis Pictures pour d’autres images. L’emplacement dépend aussi de l’application qui a créé ou téléchargé le fichier. Essayez d’ouvrir une photo précise, plutôt que de vous fier uniquement au nombre d’éléments affichés par la Galerie.

Si l’original s’ouvre et que son contenu est complet, vous avez une indication utile : ce fichier est présent et lisible. Copiez les images importantes sur un ordinateur ou un autre support avant de poursuivre. La présence d’une simple miniature ne suffit pas, à elle seule, à confirmer que l’original est intact.

Ce que Xiaomi confirme, et ce qu’on ne peut pas généraliser

Dans sa fiche consacrée aux blocages de la Galerie du Redmi Note 13 5G, Xiaomi évoque plusieurs causes possibles : mémoire fortement sollicitée pendant des prises de vue prolongées, traitement de nombreuses photos haute résolution, fichiers corrompus ou mal enregistrés, et défauts logiciels. Le fabricant conseille notamment redémarrage, mises à jour, nettoyage du cache et vérification des ressources disponibles.

Ce document décrit un scénario précis sur un modèle précis. Il ne démontre pas que chaque ralentissement d’un Xiaomi vient d’un fichier endommagé, ni qu’une même mise à jour réglera tous les appareils. Sur le POCO C85, une autre fiche officielle décrit des transitions entre albums saccadées lorsque la charge du système retarde les changements d’état. Là encore, le problème documenté est localisé.

Deux ressources sont à distinguer : la mémoire vive sert aux applications en cours, le stockage conserve vos fichiers. Un téléphone peut disposer de nombreux gigaoctets libres tout en étant temporairement très sollicité. À l’inverse, fermer quelques applications ne crée pas d’espace pour enregistrer de nouvelles images.

Le premier réglage à essayer : vider uniquement le cache

Xiaomi donne un chemin français dans sa procédure pour les images qui ne s’affichent pas sur le Redmi Note 13 :

Ouvrez Paramètres, puis Applications. Entrez dans Gérer les applications et sélectionnez Galerie. Ouvrez Stockage, puis choisissez Vider le cache. Relancez la Galerie et vérifiez les mêmes photos.

Ces intitulés sont ceux de la fiche Xiaomi ; leur emplacement peut varier selon le modèle et la version. Si votre écran présente plusieurs options d’effacement, lisez leur libellé avant de valider. Vider le cache et effacer toutes les données sont deux opérations différentes. Le cache correspond aux données temporaires ; l’effacement des données réinitialise davantage d’informations propres à l’application. Ce guide ne vous demande pas de choisir cette seconde option.

La distinction est également expliquée dans l’aide Android sur le stockage. Après un nettoyage du cache, certaines données temporaires devront être recréées : ne mesurez pas le résultat sur une seule ouverture interrompue aussitôt.

Redémarrer, contrôler l’espace, puis rechercher les mises à jour

Si le cache ne change rien, redémarrez le téléphone, puis refaites le test sur un petit ensemble de photos connues. Ce contrôle simple permet de voir si le problème reste reproductible sans multiplier les réglages à la fois. Notez si les lenteurs concernent seulement les nouveaux clichés, un album particulier ou toute la bibliothèque.

Consultez ensuite l’espace libre dans les paramètres de stockage. S’il est presque épuisé, commencez par des téléchargements ou applications dont vous n’avez plus besoin. Pour les photos et vidéos, vérifiez une copie de sauvegarde lisible avant toute suppression. Aucun pourcentage d’espace libre ne garantit, à lui seul, de réparer une Galerie lente.

Recherchez enfin les mises à jour proposées officiellement au téléphone et à ses applications système. Relevez la version d’HyperOS et celle de Galerie avant de les installer : si le problème a commencé après un changement, ces références permettront de décrire le cas à l’assistance. N’installez pas au hasard une autre variante de Galerie téléchargée sur un site tiers pour tenter d’obtenir un correctif.

Nous avions déjà présenté des corrections de plantages de la Galerie dans HyperOS 3.1. Cette annonce antérieure ne constitue pas une preuve qu’elle résout les lenteurs évoquées ici, sur votre version et dans votre région.

Google Photos peut expliquer certaines absences, sans panne de Galerie

Une photo visible dans Google Photos n’est pas nécessairement encore conservée dans la mémoire du téléphone. Google explique que sa commande « Libérer de l’espace sur cet appareil » retire les copies locales des éléments sauvegardés. Les images restent consultables dans le service, mais ne sont plus disponibles de la même manière dans la galerie intégrée ou hors connexion.

Si vous avez récemment utilisé cette fonction, l’absence de certaines anciennes photos dans Galerie peut donc être cohérente avec ce nettoyage. Ce n’est pas la même situation qu’un nouvel original présent dans DCIM que l’application n’affiche pas. Vérifiez le compte Google utilisé, la présence de la photo sauvegardée et celle d’une copie locale avant de conclure à une disparition.

Comparer le même fichier dans une autre application peut aussi aider. S’il s’ouvre ailleurs mais pas dans Galerie, cela oriente vers l’affichage ou l’accès de cette application. Cela ne démontre pas quel composant précis est responsable et ne remplace pas une sauvegarde.

Quand arrêter les essais et demander de l’aide

Si un original manque aussi dans le gestionnaire de fichiers, cherchez une sauvegarde et les éléments récemment supprimés dans les applications concernées. Évitez de vider une corbeille ou d’utiliser un nettoyeur pendant cette recherche. Si un fichier est présent mais illisible dans plusieurs applications, le cas diffère d’un simple problème de miniatures.

Pour un incident persistant, transmettez à l’assistance le modèle exact, les versions d’HyperOS et de Galerie, l’espace disponible, le moment d’apparition et un exemple reproductible. Indiquez surtout si les originaux restent lisibles ailleurs. Ces éléments sont plus utiles qu’une accumulation de réinitialisations. Une remise à zéro du téléphone n’est pas la première étape de ce diagnostic : commencez par protéger les photos et isoler le symptôme.