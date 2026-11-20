HyperOS 4 : votre Xiaomi se décharge plus vite ? Les vérifications qui évitent le faux diagnostic

Une autonomie en baisse juste après HyperOS 4 n’indique pas forcément une batterie usée. Xiaomi explique qu’une mise à jour déclenche des traitements de compilation susceptibles de consommer davantage et de faire chauffer temporairement le téléphone. Ce phénomène doit cependant diminuer : une décharge importante qui persiste ne mérite pas d’être écartée comme une simple « optimisation » sans vérification.

Le bon réflexe consiste à relever ce qui consomme, à comparer des journées similaires puis à isoler le problème. Cela évite de changer un chargeur qui fonctionne ou de réinitialiser trop tôt un téléphone dont une seule application entretient l’activité.

Les premières 48 heures ne racontent pas toute l’autonomie

Dans son explication officielle des décharges rapides, Xiaomi indique que la compilation du code après une mise à jour peut durer un à deux jours. Le constructeur distingue ce cas de la première configuration d’un appareil, durant laquelle synchronisation et préparation des applications peuvent aussi travailler en arrière-plan.

Il s’agit d’une explication générale du fonctionnement des mises à jour, pas d’une mesure démontrant que chaque Xiaomi sous HyperOS 4 reviendra à son autonomie antérieure en exactement 48 heures. Le modèle, la version installée et les applications utilisées comptent également.

Situation observée Première vérification utile Installation très récente, activité qui diminue Observer sur des usages comparables pendant la phase de traitement Une application apparaît très haut dans le rapport Comparer son temps d’utilisation et son activité en arrière-plan Décharge surtout dans une pièce mal couverte Comparer dans une zone où le signal est bon Téléphone chaud et décharge rapide sans utilisation Relever les informations et demander une vérification si cela persiste

1. Ouvrez le détail de consommation avant de modifier les réglages

Ouvrez les Paramètres, puis Batterie. Xiaomi documente cet accès pour consulter l’utilisation de l’énergie. La présentation détaillée varie selon le téléphone et la version. Repérez la période représentée. Une application utilisée plusieurs heures ne s’interprète pas comme une application presque jamais ouverte. Consultez les principaux postes. Notez les applications, l’écran et les composants système qui apparaissent en tête, ainsi que les informations de durée affichées. Gardez une capture et le numéro complet de version. Recommencez après une période comparable pour voir si la même activité revient.

Un pourcentage élevé dans ce classement ne représente pas nécessairement autant de points retirés à la batterie. Il exprime une part de la consommation mesurée sur la période. L’important est d’identifier un comportement inhabituel, pas de condamner automatiquement la première ligne du tableau.

2. Changez une seule variable pour comprendre l’écart

La liste de dépannage Xiaomi mentionne notamment une luminosité élevée, le rafraîchissement, l’affichage permanent et certaines fonctions actives en arrière-plan. Le réseau compte aussi : un appareil en zone de faible couverture peut consommer davantage pour maintenir sa connexion.

Pour rendre la comparaison utile, évitez de désactiver dix fonctions simultanément. Si la décharge apparaît surtout lorsque l’écran reste longtemps allumé, commencez par comparer une luminosité plus modérée sur un usage similaire. Si elle se produit principalement en veille, examinez plutôt les applications actives et la couverture réseau.

Restreindre une messagerie peut retarder ses notifications. Un gain d’autonomie obtenu en empêchant une application de travailler doit donc être mis en regard de ce que l’on attend d’elle.

3. Quand arrêter d’attendre une amélioration spontanée

L’assistance française de Xiaomi recommande une inspection lorsque le téléphone continue à chauffer et à consommer rapidement sans être utilisé. Le rapport de consommation, le numéro de version et les captures prises à quelques jours d’intervalle permettent de décrire le problème plus précisément.

Une réinitialisation ne constitue pas le premier test de ce guide. Commencez par recueillir ces éléments et vérifier les mises à jour disponibles. Vous pourrez alors distinguer une activité temporaire après installation, un usage plus exigeant qu’avant ou un comportement persistant qui nécessite une prise en charge.