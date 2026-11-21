Redmi Note 13 Pro, POCO X6 et M6 Pro : les 5 modèles cités, les engagements Xiaomi et les confirmations encore attendues pour HyperOS 4.

HyperOS 4 : si vous avez l’un de ces 5 Redmi ou POCO, faut-il encore attendre ?

Les Redmi Note 13 Pro et certains POCO sont-ils écartés d’HyperOS 4 ? Une liste qui circule le laisse entendre, mais elle ne constitue pas une confirmation de Xiaomi. Pour les 5 modèles concernés, aucune date française de passage à HyperOS 4 n’est établie dans les éléments consultés. Surtout, la documentation officielle mentionne toujours Android 16 pour les 3 Redmi Note 13 Pro : annoncer la fin de leurs mises à jour serait donc aller trop vite.

Si votre téléphone figure dans cette liste, la bonne question est de savoir quelle mise à jour est réellement en cause. Une nouvelle version d’Android, une nouvelle génération d’HyperOS et la poursuite des correctifs de sécurité correspondent à 3 engagements différents. Les confondre peut faire croire qu’un appareil est abandonné alors que ce n’est pas ce que les documents établissent.

Quels sont les 5 Redmi et POCO concernés ?

La liste cite les Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, POCO X6 5G et POCO M6 Pro 4G. Elle reprend une information parue le 3 novembre, remise en circulation le 21 novembre. Sa nouvelle date de publication ne correspond donc pas à une nouvelle annonce du fabricant.

Le périmètre compte : le Redmi Note 13 standard n’est pas le Redmi Note 13 Pro, le POCO X6 Pro n’est pas le X6 5G et le M6 Pro 5G ne permet pas de déduire le suivi du M6 Pro 4G. Une recherche portant uniquement sur « Note 13 » ou « M6 Pro » peut vous conduire à la mauvaise fiche.

Modèle exact Ce que permet de vérifier Xiaomi Ce qui reste à confirmer pour HyperOS 4 Redmi Note 13 Pro+ 5G Android 16 figure dans le suivi officiel AER. Fin de suivi de sécurité indiquée : janvier 2028. Éligibilité à HyperOS 4, version Android associée et calendrier européen. Redmi Note 13 Pro 5G Android 16 figure également dans le suivi AER. Fin de suivi de sécurité indiquée : septembre 2027. Aucune exclusion officielle d’HyperOS 4 établie dans les documents consultés. Redmi Note 13 Pro 4G La fiche AER nommée « Redmi Note 13 Pro », sans suffixe 5G, mentionne Android 16 et janvier 2028 pour la fin du suivi de sécurité. Le nom du système et la date de distribution d’HyperOS 4 restent à établir séparément. POCO X6 5G Le modèle apparaît dans la liste non officielle. La page AER consultée ne fournit pas de fiche correspondante permettant de trancher ce point. Une confirmation propre au X6 5G, sans reprendre les informations du X6 Pro. POCO M6 Pro 4G Il est cité par la même liste. Une fiche M6 Pro 5G ne vaut pas engagement pour sa variante 4G. Son éligibilité exacte et un éventuel calendrier France ou Europe. État des informations vérifiées le 21 novembre 2026. Les dates de sécurité ne sont pas des dates de sortie d’HyperOS 4.

Android 16 reste mentionné pour les Redmi : pourquoi cela change la lecture

Dans son suivi officiel Android Enterprise Recommended, Xiaomi indique Android 16 pour les 3 Redmi du tableau. Les fiches mentionnent aussi un intervalle de 90 jours pour les mises à jour de sécurité. Cet engagement ne signifie pas qu’un correctif doit arriver chaque mois, ni que toutes les régions le reçoivent le même jour.

Cette documentation empêche de présenter comme acquise l’idée que ces téléphones n’auront pas Android 16. En revanche, elle ne nomme pas HyperOS 4. Elle ne suffit donc pas non plus à promettre cette surcouche aux propriétaires français. La conclusion est plus précise qu’un oui ou un non général : Android 16 est bien mentionné, mais l’éligibilité à HyperOS 4 doit encore être documentée.

Pour les 2 POCO, l’absence de fiche correspondante dans la page AER consultée ne prouve pas un abandon. Ce registre ne doit pas être utilisé comme une liste exhaustive des téléphones qui recevront une nouvelle génération d’HyperOS.

Faut-il continuer à attendre la mise à jour ?

Oui, au sens où il serait prématuré de considérer le dossier clos ; non, si cela signifie attendre une date de livraison déjà garantie. Les éléments disponibles ne permettent pas d’annoncer un déploiement français pour ces 5 modèles. Ils ne permettent pas davantage de transformer la liste qui circule en décision officielle d’exclusion.

Pour lever le doute, il faudrait une annonce Xiaomi nommant les références exactes, ou une version destinée au bon modèle et à la bonne région, avec son statut clairement identifié. Une version de test ou pilote ne vaut pas distribution générale. Une version chinoise ne confirme pas une disponibilité européenne.

Les 3 informations à relever sur votre téléphone

Le nom complet du modèle. Dans les informations de l’appareil, relevez notamment la présence du suffixe 4G, 5G, Pro ou Pro+. Si le nom est abrégé, conservez aussi la référence du modèle pour éviter de confondre deux variantes. Le numéro complet d’HyperOS. Notez toute la suite de chiffres et de lettres. Le suffixe EUXM identifie une branche européenne, MIXM une branche Global et CNXM une branche chinoise. Sélectionner la France dans les préférences régionales ne transforme pas une ROM Global en ROM européenne. La version Android et la date du correctif de sécurité. Relevez-les séparément du numéro HyperOS : elles répondent à deux questions distinctes, les grandes évolutions du système et les corrections de sécurité effectivement installées.

Ces éléments permettent de comparer votre situation avec un déploiement précis, au lieu de vous fier à une capture d’un téléphone portant un nom voisin. Pour l’instant, l’absence d’HyperOS 4 sur votre appareil ne permet pas, à elle seule, de conclure à la fin de son support. Et pour les Redmi Note 13 Pro, les engagements Android et sécurité encore affichés par Xiaomi restent les repères les plus concrets.