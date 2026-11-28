Les Xiaomi 15 Ultra et POCO X8 Pro Max commencent à recevoir HyperOS 4 hors du programme de test. Voici les références européennes à repérer sur votre téléphone.

HyperOS 4 arrive sur davantage de Xiaomi et POCO en Europe : les versions à vérifier

HyperOS 4 commence à arriver chez des utilisateurs européens qui ne participent pas aux tests. Les Xiaomi 15 Ultra et POCO X8 Pro Max font partie des modèles concernés. Pour savoir si votre téléphone suit la même vague, le nom du modèle ne suffit pas : il faut aussi regarder le numéro de version installé.

La différence est concrète. Jusqu’ici, trouver un fichier HyperOS 4 sur Internet pouvait simplement annoncer un essai réservé à certains comptes. Des propriétaires indiquent maintenant avoir reçu la mise à jour directement dans les paramètres, sans inscription à la bêta.

Deux références européennes à repérer sur votre téléphone

Sur le Xiaomi 15 Ultra, un propriétaire situé en Espagne rapporte avoir installé la version 4.0.8.0.XOAEUXM par la recherche normale des mises à jour. Il précise ne pas être testeur. Aux Pays-Bas, un utilisateur du POCO X8 Pro Max décrit lui aussi une réception hors programme bêta.

Ces retours complètent l’existence des paquets européens : les archives répertorient HyperOS 4.0.8.0.XOAEUXM pour le Xiaomi 15 Ultra et HyperOS 4.0.7.0.XPLEUXM pour le POCO X8 Pro Max, avec Android 17. La date du fichier et le jour où une notification arrive sur un téléphone peuvent donc être différents.

Les modèles dont le déploiement européen progresse

Le suivi actualisé le 28 novembre par XiaomiFirmware classe désormais les versions suivantes parmi celles diffusées au-delà du groupe Pilot. Il signale aussi l’arrivée du POCO M8 Pro en Europe.

Modèle Version européenne signalée Ce qu’il faut retenir Xiaomi 15 Ultra OS4.0.8.0.XOAEUXM Réception rapportée hors bêta en Espagne. POCO X8 Pro Max OS4.0.7.0.XPLEUXM Réception rapportée hors bêta aux Pays-Bas. Redmi Note 15 Pro+ 5G / POCO M8 Pro 5G OS4.0.8.0.XPREUXM Version indiquée comme publique par le suivi ; un paquet plus récent est aussi répertorié. POCO X8 Pro OS4.0.7.0.XPJEUXM Version publique signalée dans le suivi.

Une version stable publiée ne signifie pas que tous les exemplaires français la reçoivent le même jour. Xiaomi explique dans son assistance consacrée aux mises à jour HyperOS que les envois sont organisés par lots et dépendent aussi de la région.

Regardez les dernières lettres, pas seulement « HyperOS 4 »

Les références européennes ci-dessus se terminent par EUXM. Une version portant MIXM appartient à la branche Global : elle ne suit pas nécessairement le même calendrier. Les pages de firmware du Xiaomi 15 Ultra et du POCO X8 Pro Max séparent d’ailleurs ces deux branches.

Vous pouvez ainsi avoir le même modèle qu’un proche, vivre tous les deux en France et ne pas voir la même mise à jour si les appareils utilisent des variantes logicielles différentes. La mention « Global » sur une annonce de vendeur ne remplace pas la référence complète visible sur le téléphone.

Les POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra, F9 Pro et F9 Ultra apparaissent également dans la dernière vague du suivi, mais avec des versions Global Pilot. Il s’agit d’une étape de test : leur présence dans une liste de téléchargements ne permet pas de les ranger avec les versions européennes ci-dessus.

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone → Xiaomi HyperOS, puis lancez Rechercher les mises à jour. C’est le chemin donné par l’assistance Xiaomi France. Profitez-en pour noter ou photographier la référence complète affichée.

Si un téléchargement est proposé, lisez son journal des modifications avant de lancer l’installation. Connectez le téléphone au Wi-Fi, gardez suffisamment de batterie et sauvegardez vos données importantes. Vous pourrez ensuite comparer la version installée à celle annoncée, plutôt que de vous fier uniquement au nouveau logo.

Si rien n’apparaît, cela n’impose aucune manipulation particulière. Ne remplacez pas un fichier européen par un paquet Global simplement parce que son numéro semble plus récent. La mise à jour proposée par votre propre téléphone reste le bon point de départ : elle correspond à sa variante et à l’étape de diffusion qui lui est ouverte.