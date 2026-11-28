HyperOS 4 en décembre : les Xiaomi, Redmi et POCO qui entrent dans la prochaine vague

Les Xiaomi 14, Redmi Note 14 et POCO F6 font partie des smartphones annoncés à partir de décembre 2026 pour HyperOS 4. Pour leurs propriétaires, la prochaine vague approche. Elle correspond au début d’une distribution progressive : tous les appareils ne recevront pas la mise à jour le même jour.

Le calendrier mondial publié par Xiaomi sépare trois phases, à partir du début novembre, de la mi-novembre et de décembre. La dernière comprend 27 smartphones, mais aussi plusieurs tablettes. Voici les références à retrouver avant de vérifier la disponibilité sur votre appareil.

Les 27 smartphones prévus à partir de décembre

Famille Modèles inscrits au calendrier Xiaomi 13 et 14 Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Xiaomi T et pliable Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi MIX Flip Redmi Note 14 Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14, Redmi Note 14S Autres Redmi Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi A7 Pro POCO F et X POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro Autres POCO POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro

Ce groupe réunit dix Xiaomi, neuf Redmi et huit POCO. L’ordre du tableau ne donne pas un ordre de passage. Xiaomi annonce une fenêtre de départ pour ces références, pas une date de téléchargement individuelle.

Pro, 5G, S : le suffixe change le calendrier

Un nom de famille ne suffit pas à retrouver son téléphone. Le POCO X7 figure dans cette vague de décembre, tandis que le X7 Pro est placé dans la phase qui commence à la mi-novembre. Le X8 et le X8s sont également séparés.

Pour les Redmi Note 14, les versions Pro, Pro 5G et Pro+ 5G apparaissent comme des références distinctes. Le POCO X6 Pro est bien listé ici ; cette inscription ne permet pas d’ajouter le X6 5G à sa place. Notre explication sur le POCO X6 Pro et le X6 5G revient sur cette différence.

Les tablettes ont leur propre liste

La phase de décembre comprend aussi les Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G et POCO Pad C1. Là encore, les variantes avec réseau mobile sont nommées séparément : leur présence ne permet pas de transférer une date d’une référence à l’autre.

Pourquoi la mise à jour peut arriver plus tard sur votre téléphone

Une distribution progressive avance par lots. La région et la version du logiciel installée interviennent dans la disponibilité. Une capture montrant HyperOS 4 sur un appareil portant le même nom ne prouve donc pas que votre exemplaire français recevra le téléchargement dans la journée.

Dans les Paramètres, consultez la rubrique À propos du téléphone et relevez le nom complet du modèle et la version du système. Utilisez ensuite l’outil de mise à jour de l’appareil pour vérifier ce qui lui est proposé. Le calendrier ne justifie pas l’installation d’un paquet destiné à une autre région.

HyperOS 4 ne signifie pas toutes les fonctions sur chaque modèle

Xiaomi précise que certaines nouveautés dépendent du matériel et de la version du système. L’empilement des widgets, par exemple, est réservé à une sélection de smartphones et de tablettes. Le fait d’être inscrit dans la vague ne garantit pas toutes les fonctions montrées sur les appareils les plus récents.

Le numéro d’HyperOS ne suffit pas non plus à connaître la version d’Android fournie. Celle-ci doit être vérifiée dans les informations de la mise à jour correspondant à la référence exacte du téléphone. Avant l’installation, gardez une sauvegarde de vos données et vérifiez l’espace demandé par l’appareil.

Pour ces modèles, décembre est donc le point de départ annoncé de la prochaine phase. La notification et les notes de mise à jour sur votre propre téléphone donneront les informations décisives : version proposée, nouveautés applicables et place nécessaire pour l’installer.