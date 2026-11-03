HyperOS 4 : les chiffres de Xiaomi montrent un gain net pour l’appareil photo

Les mesures officielles sur le Xiaomi 17 Ultra détaillent les gains au lancement de l’appareil photo et en capture HDR. Elles ne constituent pas une promesse pour tous les modèles.

Ouvrir l’appareil photo et déclencher une image HDR : deux attentes courtes, mais répétées, que Xiaomi cherche à réduire. Dans sa présentation mondiale d’HyperOS 4, Xiaomi publie des mesures qui concernent directement l’appareil photo : le temps nécessaire pour ouvrir l’application et celui consacré à une capture HDR diminuent sur le téléphone utilisé pour ses essais.

Ces chiffres permettent de préciser les promesses de fluidité. Ils ont cependant un périmètre bien défini : des mesures internes sur un Xiaomi 17 Ultra, comparant HyperOS 3 et HyperOS 4. Ce ne sont ni nos propres tests, ni des résultats garantis sur chaque Redmi ou POCO.

Presque un quart de temps en moins pour la capture HDR

Pour la capture HDR avec la caméra arrière, Xiaomi indique un passage de 313,38 à 240,16 millisecondes. Calculé à partir de ces valeurs, le temps diminue d’environ 23,4 %. Cela représente quelque 73 millisecondes dans le protocole du fabricant.

Il faut lire correctement ce résultat : une capture plus rapide peut réduire l’attente dans cette opération, mais elle ne prouve pas que les photos deviennent 23 % plus belles. La mesure porte sur une durée, pas sur la netteté, les couleurs ou la qualité du traitement.

L’application photo s’ouvre aussi plus vite

Le lancement à froid passe de 1 043,6 à 808,8 millisecondes, soit environ 22,5 % de temps en moins. Le gain mesuré approche ici 235 millisecondes. Cette différence concerne le moment où l’application doit démarrer ; elle ne décrit pas forcément une réouverture alors qu’elle reste déjà en mémoire.

Le constructeur donne également un autre exemple après neuf heures d’utilisation : sa séquence de lancement de 30 applications passe de 40,3 à 36,8 secondes. La réduction calculée atteint environ 8,7 %. Il s’agit du temps de toute la séquence, pas du délai d’ouverture de chaque application.

Ces résultats prolongent les changements de gestion de la mémoire et de la charge déjà détaillés sur Menow. Ils rendent la comparaison plus concrète, sans isoler à eux seuls la part de chaque optimisation.

Recevoir HyperOS 4 ne garantit pas les mêmes écarts

Le processeur, la mémoire, les applications et la version régionale peuvent modifier le résultat. Le Xiaomi 17 Ultra utilisé par le laboratoire ne représente donc pas toutes les configurations de la marque.

Pour savoir quand son propre modèle est concerné, il faut se référer au calendrier mondial d’HyperOS 4 pour novembre et décembre. Les mesures de performances et la date de réception sont deux informations distinctes : les premières expliquent le travail logiciel ; la seconde dépend du modèle et du déploiement.