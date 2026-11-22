La Huawei Watch GT 7 Pro renouvelle surtout les usages sportifs et les finitions. Pour quelqu’un qui possède déjà une GT 6 Pro, le changement n’apporte pas un nouveau plafond d’autonomie au quotidien : Huawei annonce toujours jusqu’à 21 jours en usage modéré, 12 jours en usage normal et 7 jours avec l’écran permanent. Le supplément se juge donc sur les fonctions que vous utiliserez réellement, notamment en ski et à vélo.

Les deux modèles restent proches sur le format, la lisibilité et les capteurs disponibles. Voici les écarts documentés par les pages françaises de Huawei, avec les précautions nécessaires pour ne pas transformer un chiffre de laboratoire en promesse de terrain.

Un socle matériel qui change peu

Les deux montres utilisent un boîtier en alliage de titane, un verre saphir et un écran AMOLED de 1,47 pouce. La GT 6 Pro atteint déjà 3 000 nits : cette luminosité maximale n’est donc pas une nouveauté de la GT 7 Pro. Pour lire ses données au soleil, l’ancienne génération ne part pas d’un écran plus petit ou moins défini sur le papier.

Caractéristique Watch GT 7 Pro Watch GT 6 Pro Dimensions annoncées 45,6 × 45,6 × 11,25 mm 45,6 × 45,6 × 11,25 mm Poids sans bracelet Environ 55,5 g Environ 54,7 g Écran AMOLED 1,47 pouce, 466 × 466 pixels AMOLED 1,47 pouce, 466 × 466 pixels Autonomie annoncée au quotidien 21 jours maximum ; 12 jours en usage normal ; 7 jours avec AOD 21 jours maximum ; 12 jours en usage normal ; 7 jours avec AOD Compatibilité minimale annoncée Android 9 ou iOS 13 Android 9 ou iOS 13 Résistance et apnée 5 ATM, IP69 ; apnée jusqu’à 40 m selon conditions 5 ATM, IP69 ; apnée jusqu’à 40 m selon conditions

Ces valeurs proviennent des fiches françaises de la GT 7 Pro et de la GT 6 Pro. L’écart de 0,8 g concerne le boîtier nu : le bracelet retenu peut peser davantage dans la sensation au poignet. La GT 7 Pro ajoute une lunette en nano-céramique et un bracelet EasyCross ; cette évolution de finition ne s’accompagne pas d’une réduction des dimensions publiées.

Le ski donne une raison plus concrète de choisir la GT 7 Pro

Sur sa présentation française de la GT 7 Pro, Huawei détaille des modes de ski et snowboard en intérieur, ainsi que le suivi des virages, de leur fréquence et de la force G. La montre peut aussi afficher des cartes de stations à télécharger avant la sortie. Ces informations répondent à un usage précis : consulter les pistes et analyser les descentes, plutôt que simplement enregistrer une séance sous l’étiquette « ski ».

La disponibilité d’une cartographie mondiale ne garantit pas que votre station soit couverte. Le bon contrôle consiste à rechercher la station visée avant le départ, puis à télécharger les données nécessaires avec le téléphone. Une fonction que l’on découvre au pied de la remontée mécanique est moins utile si sa préparation réclame une connexion absente sur place.

À vélo, l’intérêt se situe dans la lecture du parcours

La GT 6 Pro propose déjà un suivi cycliste et une estimation de puissance de pédalage. La GT 7 Pro met davantage l’accent sur la préparation des ascensions : prévisualisation du relief après synchronisation d’un itinéraire, alertes sur les montées à venir et analyse des ascensions. Huawei mentionne également des alertes de virages serrés.

La préparation est ici essentielle. Pour profiter d’un profil de parcours avant la sortie, il faut synchroniser l’itinéraire depuis Huawei Santé. Cela ne doit pas être confondu avec la capacité de retrouver automatiquement n’importe quelle route sans préparation. Pour une sortie inconnue, l’intérêt est de voir venir la difficulté et de répartir son effort ; pour un trajet quotidien déjà maîtrisé, cet apport peut peser beaucoup moins dans l’achat.

GPS double bande sur les deux, traitement renouvelé sur la GT 7 Pro

Les deux fiches techniques annoncent un GPS double bande L1 + L5, associé aux autres constellations prises en charge, dont Galileo, BeiDou et QZSS. Le double GPS n’est donc pas réservé à la nouvelle génération. Pour enregistrer une sortie sans conserver le téléphone à la main, la GT 6 Pro possède déjà le matériel de positionnement autonome attendu.

Huawei associe sur la GT 7 Pro le système Sunflower à l’algorithme AI-XDR pour mieux traiter les perturbations du signal. Cela décrit une évolution du traitement des traces, pas un remplacement du simple GPS par du double GPS. Sans parcours commun enregistré par les deux montres dans les mêmes conditions, il reste impossible de quantifier ici l’écart réel sur une rue encaissée ou un sentier couvert.

La recharge reste un temps à prévoir

Huawei annonce une charge complète de la GT 7 Pro en 95 minutes. Le constructeur précise dans les conditions de sa présentation technique que cette mesure repose sur un adaptateur Huawei 10 V/2 A et le chargeur sans fil SuperCharger de deuxième génération fourni avec la montre. Le temps réel varie avec les conditions d’utilisation et l’environnement.

Recharge Watch GT 7 Pro Watch GT 6 Pro Mode de charge Sans fil, support fourni Sans fil, support fourni Temps complet vérifié dans les documents consultés 95 minutes, estimation constructeur avec l’équipement précisé Pas de durée chiffrée établie dans les pages françaises consultées

Ce chiffre ne permet donc pas de promettre une recharge plus rapide que sur la GT 6 Pro. Il permet en revanche de prévoir le créneau nécessaire avant un départ : même une montre qui tient plusieurs jours doit être suffisamment chargée avant un effort long, et la charge complète annoncée ne correspond pas à une pause de quelques minutes.

ECG et musique : la GT 6 Pro ne perd pas ces fonctions

Les deux générations disposent d’un capteur cardiaque optique, d’un capteur de température, d’un baromètre, d’un capteur de profondeur et d’électrodes ECG. L’assistance française consacrée à l’ECG cite bien la GT 6 Pro et la GT 7 Pro. Il s’agit d’une mesure ponctuelle de 30 secondes, réalisée immobile en gardant un doigt sur l’électrode, après activation dans Huawei Santé. Acheter la GT 7 Pro uniquement pour obtenir un ECG n’a donc pas de sens si l’on possède déjà la GT 6 Pro compatible.

Les rapports peuvent être consultés depuis Huawei Santé et exportés en PDF. L’ECG ne doit pas être confondu avec une mesure continue durant la course : l’analyse optique du pouls et l’enregistrement électrique ponctuel sont deux usages distincts. Les fonctions et conditions d’activation restent liées au marché et au compte concernés.

La nouvelle présentation « Aperçu Santé » de Huawei est annoncée avec une disponibilité ultérieure par mise à jour et seulement sur certains marchés. Il ne faut donc pas la compter comme un avantage français déjà acquis pour toute GT 7 Pro sortie de boîte.

Pour écouter des fichiers depuis la montre, l’assistance musicale Huawei documente les deux références. Le transfert passe par Huawei Santé, dans Musique → Gérer la musique → Ajouter des morceaux, avec des fichiers déjà téléchargés sur le téléphone et un format pris en charge. Huawei signale des limites de transfert lorsque la montre est associée à un iPhone : compatibilité iOS ne signifie pas parité de toutes les fonctions avec Android.

Enfin, une puce NFC ne garantit pas à elle seule le paiement avec votre banque française. Les services de paiement Huawei dépendent de l’application, du pays et des cartes acceptées. Les documents de prise en charge consultés ne suffisent pas à établir une disponibilité française identique et complète pour ces deux références ; le paiement n’est donc pas retenu ici comme un avantage vérifié de la GT 7 Pro.

51 heures contre 40 heures : une comparaison à ne pas simplifier

Huawei annonce 51 heures en mode trail sur la GT 7 Pro et 40 heures en sport extérieur sur la GT 6 Pro. Les intitulés et les protocoles publiés diffèrent, notamment sur les sollicitations de l’écran et les notifications. Soustraire ces valeurs pour promettre 11 heures de GPS supplémentaires dans la même course serait trompeur. Elles décrivent deux scénarios annoncés par le constructeur, sans mesure commune réalisée ici.

Pour une utilisation journalière, la comparaison est plus simple : les trois plafonds annoncés sont identiques. Garder la GT 6 Pro ne signifie donc pas renoncer à plusieurs jours d’autonomie revendiquée. Sur un effort long, il faut aussi prévoir la durée de la sortie, les réglages d’affichage et les usages annexes ; le plafond maximal ne constitue pas une marge garantie.

Les prix français en euros : comparer le bracelet aussi

Au relevé du 22 novembre 2026, la boutique française Huawei affiche la GT 7 Pro 46 mm avec bracelet EasyCross jaune à 429,99 €. Elle présente aussi le code A50GT7PRO pour une réduction de 50 €, valable du 13 novembre à 10 h au 2 décembre à 9 h 59, selon ses conditions. Le montant après application serait de 379,99 € ; la réduction doit être confirmée au panier. La GT 6 Pro conserve un tarif de référence de 379,99 €, avec des prix variables selon le bracelet et les promotions. Comparer uniquement les deux prix conseillés masquerait donc les offres réellement accessibles.

Comparer une GT 7 Pro avec bracelet souple à une GT 6 Pro avec bracelet titane conduirait à attribuer à la génération une partie du coût de l’accessoire. Pour décider, relevez le prix des deux versions que vous porteriez réellement, avec les mêmes conditions : sans reprise hypothétique, sans cadeau valorisé comme de l’argent et sans cumul de remise non confirmé.

La GT 6 Pro garde un argument solide pour le suivi quotidien et les sorties classiques si elle coûte nettement moins cher. La GT 7 Pro devient plus intéressante si ses nouveaux outils de ski ou d’analyse du relief répondent à vos sorties, ou si sa finition vous plaît davantage. Pour un propriétaire de GT 6 Pro, ce sont ces usages précis qui peuvent justifier le remplacement ; l’écran et l’autonomie quotidienne annoncée ne suffisent pas, à eux seuls, à créer une génération d’écart.