Huawei officialise cinq jours d’autonomie en usage classique pour la Watch Air. Ses 6,9 mm excluent les capteurs et son poids de 27 g ne compte pas le bracelet.

La finesse de la Huawei Watch Air a désormais une autonomie officielle à mettre en face : cinq jours en usage classique, selon les essais de laboratoire de Huawei. Présentée en Chine le 24 novembre, la montre affiche un boîtier annoncé à 6,9 mm et un poids de 27 g sans bracelet.

Dans notre premier article sur la Watch Air avant sa présentation, la durée entre deux charges restait à confirmer. Le chiffre publié par Huawei tranche avec les estimations qui circulaient alors : la marque retient cinq jours pour son scénario d’utilisation habituel.

Cinq jours annoncés, sans estimation distincte pour chaque usage

La présentation chinoise officielle précise que le résultat dépend des habitudes, de l’environnement et des différences entre exemplaires. Ce chiffre ne permet donc pas de promettre cinq journées comprenant toutes de longues séances GPS ou l’écran constamment allumé. La note associée ne détaille pas ces scénarios séparément.

Les 6,9 mm excluent la zone des capteurs

La fiche technique du constructeur donne des dimensions de 43,1 × 39,2 × 6,9 mm, en précisant que l’épaisseur n’inclut pas la partie des capteurs au dos. Les 27 g correspondent au boîtier sans bracelet. Ces deux limites comptent si l’on compare la montre à un modèle dont les mesures incluent davantage d’éléments.

Pour gagner de la place à l’intérieur, Huawei décrit notamment une carte mère repliée : l’ensemble des composants concernés occupe une épaisseur de 3,68 mm. Le boîtier en alliage de titane entoure un écran LTPO AMOLED de 1,92 pouce.

La fiche chinoise annonce une compatibilité avec iOS, Android et HarmonyOS, mais cette présentation ne fixe ni date de sortie ni prix français. La compatibilité avec plusieurs systèmes ne garantit pas que tous les services chinois seront proposés à l’identique en Europe.