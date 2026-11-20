Huawei a confirmé une Watch Air de 6,9 mm d’épaisseur, qui sera présentée le 24 novembre en Chine. La marque la décrit comme sa montre connectée la plus fine à ce jour. Le boîtier en titane et les premiers visuels donnent déjà une idée du produit, mais plusieurs caractéristiques qui circulent — écran, poids et autonomie — restent issues de fuites. Aucun prix ni calendrier français n’est annoncé à ce stade.

6,9 mm : la finesse devient le premier argument

Dans son annonce du 19 novembre, Huawei met surtout en avant l’épaisseur. Une autre publication de son compte officiel précise l’utilisation d’un boîtier monobloc en alliage de titane brillant et de trois coloris. La présentation aura lieu pendant l’événement consacré au Mate X8 et aux autres nouveautés de l’écosystème.

Le choix d’un format carré et de bords arrondis rapproche visuellement la Watch Air d’une montre destinée à rester au poignet toute la journée. Une couronne et un second bouton apparaissent sur le côté. L’intérêt attendu est concret : une montre moins proéminente sous une manche et potentiellement moins gênante la nuit. Le confort réel dépendra toutefois aussi du bracelet, de la surface du boîtier et de son contact avec le poignet.

La mesure de 6,9 mm ne suffit pas à établir un record mondial. Huawei parle de sa propre gamme ; il faudra également connaître la méthode de mesure, notamment la prise en compte éventuelle de la zone des capteurs sous la montre, avant de comparer précisément plusieurs marques.

Ce qui est annoncé et ce qui reste une fuite

Point à vérifier Information disponible Niveau de confirmation Épaisseur 6,9 mm Annoncée par Huawei Présentation 24 novembre, en Chine Annoncée par Huawei Boîtier Alliage de titane monobloc brillant, trois coloris Publication officielle Écran AMOLED de 1,92 pouce, technologie LTPO 2.0 Fuite de Digital Chat Station Lisibilité Pic de 3 500 nits, bordures de 1,4 mm Fuite, sans mesure indépendante Poids Environ 27 g Fuite ; conditions de pesée à préciser Autonomie Plusieurs estimations circulent Aucune durée officielle vérifiée France Prix et commercialisation inconnus Annonce locale à attendre

Un grand écran ne garantit pas une semaine d’autonomie

Les détails techniques viennent principalement de Digital Chat Station sur Weibo. L’informateur évoque un écran occupant 86 % de la face avant. Si cette configuration se confirme, le bénéfice devrait surtout être visible dans la lecture des notifications et l’affichage des données sportives. Le pic de luminosité annoncé ne représente cependant pas une luminosité permanente sur toute la dalle.

La technologie LTPO permet d’adapter la fréquence de rafraîchissement selon le contenu, ce qui peut limiter la consommation de l’écran. Elle ne permet pas, à elle seule, de prédire l’endurance de la montre. Les anciennes informations évoquaient environ cinq jours ; la fuite plus récente parle d’une recharge hebdomadaire. Il manque les conditions d’utilisation pour rapprocher ces deux estimations : affichage permanent, suivi nocturne, séances GPS et appels peuvent changer le résultat.

Les questions à trancher avant un achat en France

Les fuites rapprochent les fonctions santé de celles de la Watch 6 et les fonctions sportives de celles de la GT 7 Pro. Cela ne constitue pas encore une liste de capteurs, de mesures ou de services disponibles chez nous. La présence d’une fonction dans une version chinoise ne garantit pas son activation dans une éventuelle édition française.

Pour choisir, les informations décisives seront donc le prix français, la compatibilité avec votre téléphone, les fonctions réellement accessibles localement et l’autonomie détaillée par mode. La Watch Air possède déjà un argument tangible avec sa finesse ; le rendez-vous du 24 novembre doit montrer quels compromis accompagnent ce boîtier.