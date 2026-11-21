Huawei OSTA O1 Pro : 7 000 mAh et un zoom 3,7×, mais une caméra manque à l’appel

Le Huawei OSTA O1 Pro associe une batterie de 7 000 mAh, un écran particulièrement large et un téléobjectif périscopique 3,7×. Le nouveau smartphone lancé en Chine n’a toutefois pas de caméra ultra grand-angle. Pour cadrer une pièce entière ou un groupe sans pouvoir reculer, cette absence compte davantage que le nombre de mégapixels.

OSTA, appelé Xingmang en Chine, est une nouvelle marque de Huawei. Ce premier modèle privilégie un écran plat de 6,39 pouces au format 16:9,5. Le téléphone mesure 6,68 mm d’épaisseur et pèse environ 200 g.

Un grand capteur et un périscope, sans troisième focale très large

Le module principal utilise un capteur RYYB de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce. Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique RYYB de 50 mégapixels, annoncé pour un grossissement optique 3,7×. Une caméra de 50 mégapixels est prévue à l’avant.

Le système Red Maple intervient dans la restitution des couleurs. Il ne faut pas le compter comme un ultra grand-angle : il ne donne pas une focale plus large au photographe. Le choix privilégie donc le cadrage courant et les sujets éloignés, en laissant de côté la possibilité de dézoomer davantage.

Un téléobjectif rapproche un détail sans se déplacer. Un ultra grand-angle fait entrer davantage de scène. Aucun des deux n’annule le besoin de l’autre. Le zoom 3,7× ne compensera pas l’impossibilité de reculer dans une petite pièce.

Une grosse batterie dans un boîtier fin

Les 7 000 mAh sont accompagnés d’une recharge filaire de 66 W et de la recharge sans fil. Ces valeurs ne donnent pas une autonomie mesurée : aucun test complet d’endurance n’est établi ici. La puce est le Kirin 9030S, avec 12 ou 16 Go de mémoire selon la configuration.

Le téléphone inaugure HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition. Huawei met en avant l’intégration de l’IA au système et la création d’un thème à partir d’une image. Cela ne permet pas d’annoncer les mêmes services en France, ni de supposer un logiciel identique à celui d’un Android européen.

Les prix chinois ne sont pas des prix français

Mémoire et stockage Tarif de lancement chinois 12 Go + 256 Go 5 499 yuans, environ 749 € 12 Go + 512 Go 6 499 yuans, environ 886 € 16 Go + 512 Go 7 299 yuans, environ 995 € 16 Go + 1 To 8 799 yuans, environ 1 199 €

Conversions indicatives au taux BCE du 20 novembre 2026, soit 1 € pour 7,3388 yuans, hors frais d’importation, taxes supplémentaires éventuelles et frais de change. Les tarifs de lancement sont inférieurs de 200 yuans aux prix catalogue chinois.

Aucune disponibilité internationale n’est annoncée. Le noir et le blanc concernent les modèles à 12 Go de RAM ; le violet est réservé aux versions à 16 Go. Ce lancement décrit un nouveau choix matériel de Huawei, sans constituer une offre française comparable à un téléphone acheté localement.