Huawei nova 18 : et si vous pouviez filmer à l’horizontale sans tourner votre téléphone ?

Un capteur frontal carré pourrait permettre de filmer en format paysage tout en tenant son téléphone à la verticale. Le Huawei nova 18 figure parmi les appareils évoqués, mais la fuite attribuée à Digital Chat Station porte sur le capteur sans nommer le téléphone.

Une caméra qui laisse le choix du cadrage

Le capteur OmniVision OV68F évoqué dans la fuite serait un modèle de 68 mégapixels au format 1:1. Un capteur carré laisse de la place pour découper une image en portrait ou en paysage à partir de la même prise de vue. Le logiciel peut proposer le cadrage horizontal même si vous gardez le téléphone dans la position habituelle pour un selfie.

Cela servirait surtout pour une vidéo de groupe ou un plan destiné à être regardé sur un téléviseur. On pourrait tenir le téléphone d’une main à la verticale tout en donnant plus de place aux personnes sur les côtés. Pour un contenu destiné à un fil vertical, le cadrage portrait garderait son intérêt.

Pourquoi il faut encore attendre les détails de Huawei

Les 68 mégapixels évoqués correspondent au capteur entier. La définition vidéo, le champ effectivement conservé et la qualité de la stabilisation dépendraient du recadrage et du traitement de Huawei. Rien ne permet encore de promettre du 4K dans les deux orientations.

Le leaker Digital Chat Station évoque des essais pour des téléphones attendus au premier semestre 2027, sans donner de nom de modèle dans le signalement relayé. Pour le nova 18, les deux points à surveiller restent la confirmation du capteur et la possibilité de changer réellement de format en vidéo.

Visuel Menow. Reconstitution d’un cadrage horizontal sur un smartphone tenu à la verticale.