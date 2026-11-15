Huawei Mate X8 : Huawei dévoile son pliable ouvert et fermé avant la présentation

Huawei a montré son prochain pliable de dos, fermé puis déplié, dans une vidéo consacrée à l’anniversaire de la gamme Mate X. Le Mate X8 reprend la formule du téléphone qui s’ouvre comme un livre et garde un imposant bloc photo circulaire. Ces premières images éclairent le design. Les dimensions, le poids et le prix, qui pèseront davantage dans une décision d’achat, restent à établir.

Le grand écran se replie toujours vers l’intérieur

Le Mate X8 conserve deux surfaces distinctes. L’écran extérieur sert quand le téléphone est fermé, par exemple pour répondre à un message ou consulter un itinéraire. Le grand écran intérieur prend le relais une fois le téléphone ouvert. Replié vers l’intérieur, il est moins exposé au contact des clés ou d’autres objets dans un sac lorsque l’appareil est fermé.

Le bloc circulaire reste le repère le plus visible sur le dos. Le teaser en montre la forme, mais sa taille apparente ne permet pas de connaître la configuration des caméras, les focales ni le relief exact du module. Le même principe vaut pour la finesse du châssis : sans dimensions officielles ni vue mesurée de la tranche, l’image ne permet pas de dire combien Huawei a gagné par rapport au Mate X7.

Un écran de 8,15 pouces est évoqué, avec deux points à éclaircir

Les informations qui circulent attribuent au Mate X8 un écran externe d’environ 6,5 pouces et un écran interne de 8,15 pouces, contre 8 pouces pour le Mate X7. La diagonale ne dit pas tout : pour afficher deux applications côte à côte ou lire un PDF sans zoomer, la largeur réellement utilisable et le format de l’écran comptent aussi. Une légère hausse de la diagonale peut surtout se sentir dans un usage où l’espace est déjà compté.

Une couche de verre ultrafin est également évoquée pour l’écran intérieur. La présence de ce verre ne permet pas de déduire à quel point le pli se verra sous un éclairage de côté, ni comment la surface vieillira. Pour juger ces deux points, il faudra voir l’appareil sous différents éclairages et disposer de mesures ou d’observations en usage.

La puce et les versions restent à confirmer

Le Kirin 9050 Pro fait partie des caractéristiques évoquées. Il reste impossible d’en déduire un gain précis en autonomie ou en performances pour ce pliable. Le comportement du téléphone lors d’une longue session dépendra aussi du refroidissement, de la consommation de l’écran et de la batterie retenue.

Les informations non officielles évoquent une version standard avec 12 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go de stockage, ainsi qu’une édition de collection avec 16 Go et 512 Go ou 1 To. Cinq coloris circulent, dont l’orange, le vert, le blanc, le noir et le violet. Les configurations proposées et les couleurs réellement commercialisées pourront varier d’un marché à l’autre.

Ce qu’un acheteur en France doit encore attendre

Le premier aperçu donne une idée de la façon dont le Mate X8 se tient et s’ouvre. Son intérêt face aux autres pliables dépendra notamment de son épaisseur fermé, de son poids et de la qualité de l’écran extérieur, celui qui sert le plus souvent quand on n’a qu’une main libre. Huawei n’a pas précisé de tarif ni de disponibilité en France dans ce teaser. Une annonce européenne devra aussi clarifier les applications et services disponibles sur la version destinée à notre marché.