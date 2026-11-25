Écran agrandi, batterie renforcée et boîtier affiné : ce que le Mate X8 change face au X7, avec les variantes chinoises et les limites pour un achat en France.

Le Huawei Mate X8 agrandit l’écran, affine le boîtier et augmente la batterie face au Mate X7. En revanche, les documents disponibles ne permettent pas d’affirmer que son pli a disparu. Présenté en Chine le 24 novembre 2026, le nouveau modèle apporte des évolutions matérielles précises. Pour un lecteur français, il reste aussi une question préalable : les configurations chinoises ne doivent pas être confondues avec les versions internationales, et aucun tarif français du X8 n’est confirmé dans les documents consultés.

Le bon comparatif oppose donc d’abord deux variantes équivalentes, puis examine ce que leurs différences changent à l’usage. Un écran annoncé plus plat ne suffit pas, à lui seul, à justifier le remplacement d’un pliant qui fonctionne correctement.

Mate X8 et Mate X7 : les différences vérifiables

Le tableau compare les versions standard destinées au marché chinois, à partir des fiches techniques officielles des Mate X8 et Mate X7. Les éditions Collector et les modèles internationaux présentent des différences détaillées plus bas.

Critère Huawei Mate X8 standard Chine Huawei Mate X7 standard Chine Écran intérieur 8,2 pouces ; 2 424 × 2 340 pixels 8 pouces ; 2 416 × 2 210 pixels Écran extérieur 6,54 pouces ; 2 444 × 1 132 pixels 6,49 pouces ; 2 444 × 1 080 pixels Rafraîchissement OLED LTPO 1–120 Hz, deux écrans OLED LTPO 1–120 Hz, deux écrans Dimensions fermé 156,9 × 77,3 × 8,95 mm 156,8 × 73,8 × 9,5 mm Largeur / épaisseur ouvert 152 / 4,2 mm 144,2 / 4,5 mm Poids annoncé 237 g 235 g Processeur Kirin 9050 Pro Kirin 9030 Pro Système indiqué à la commercialisation HarmonyOS 7.0 HarmonyOS 6.0 Mémoire / stockage standard 12 Go / 256 ou 512 Go 12 Go / 256 ou 512 Go Extension par carte mémoire Non Non Photo arrière 50 Mpx principal OIS ; 40 Mpx ultra grand-angle ; 50 Mpx téléobjectif OIS 50 Mpx principal OIS ; 40 Mpx ultra grand-angle ; 50 Mpx téléobjectif OIS Ouverture du principal Variable, f/1,4–4 Variable, f/1,4–4 Zoom optique annoncé 3,5× 3,5× Caméras avant 8 Mpx intérieure et extérieure 8 Mpx intérieure et extérieure Batterie typique 6 200 mAh 5 525 mAh Charge maximale 66 W filaire / 50 W sans fil 66 W filaire / 50 W sans fil Protection annoncée IP58 et IP59 IP58 et IP59 Connexions locales Wi-Fi 7 ; Bluetooth 6.0 ; USB-C 3.1 Gen 1 Wi-Fi 7 ; Bluetooth 6.0 ; USB-C 3.1 Gen 1 Prix de départ chinois affiché 12 999 yuans, environ 1 779 €* 12 999 yuans, environ 1 779 €*

Dimensions hors relief du bloc photo et bordures spécifiées par Huawei ; poids constructeur hors certaines couches de protection. Les capacités sont des valeurs typiques. Les puissances de charge sont des maxima avec accessoires compatibles. Les protections IP sont mesurées en laboratoire, ne sont pas permanentes et ne rendent pas les dégâts dus aux liquides automatiquement couverts par la garantie. *Conversion indicative, précisée ci-dessous.

Plus fin, mais aussi plus large dans la main

Le X8 fermé perd 0,55 mm d’épaisseur, mais gagne 3,5 mm en largeur. Ce compromis est plus parlant qu’un classement fondé uniquement sur la finesse. Une personne qui utilise surtout l’écran extérieur pour écrire d’une main ne jugera pas forcément l’évolution comme celle qui ouvre systématiquement son téléphone pour lire des documents.

Le supplément d’espace intérieur peut être intéressant pour juxtaposer deux applications ou consulter un tableau. Il ne permet cependant pas de promettre qu’un site affichera davantage d’informations : la mise en page dépend aussi du logiciel, de la taille du texte et du comportement de l’application. Il faut vérifier ses propres outils plutôt que déduire un gain de productivité de la seule diagonale.

Le poids reste très proche entre les deux versions standard. Le X8 n’est donc pas un remplacement destiné à alléger sensiblement le sac ; il redistribue surtout le volume. Une coque et le relief photo doivent également entrer dans l’essai de prise en main.

Le pli : une nouvelle construction, pas une disparition démontrée

Huawei décrit sur le X8 un système de mise à plat magnétique, une structure de soutien en acier en trois parties, une fine couche d’acier et un remplissage réalisé par impression 3D à l’échelle micrométrique. Le fabricant présente cet ensemble comme un moyen de conserver une surface plus plane au quotidien.

Cette explication technique établit l’existence d’un travail sur la structure. Elle ne remplace pas une mesure comparative de la profondeur du pli, ni une observation après une durée d’utilisation identique. Une lumière frontale peut masquer un relief qui réapparaît sous un éclairage latéral ; le ressenti au doigt constitue encore un autre critère.

Dans une fiche d’assistance couvrant notamment le Mate X7, Huawei indique qu’un écran souple peut présenter une légère marque et une irrégularité au niveau de la charnière. Cette page ne constitue pas un diagnostic individuel et ne porte pas sur le X8. Elle rappelle surtout pourquoi une promesse de « zéro pli » demanderait une démonstration spécifique.

Pour choisir sur ce point, le test utile consiste à observer les deux appareils dans les mêmes conditions : page claire, image sombre, éclairage oblique et déplacement du doigt. La vidéo du pli du Mate X8 déjà présentée sur Menow permet une première observation, sans reproduire toutes ces situations. Nous ne disposons pas ici d’un essai comparatif indépendant autorisant à classer leur vieillissement.

Batterie et photo : comparer la bonne édition

Le gain de capacité atteint 675 mAh par rapport au X7 standard chinois, soit environ 12 %. Cela ne signifie pas 12 % d’autonomie supplémentaire : le format de l’écran, la consommation du processeur et les usages peuvent modifier le résultat. Les puissances maximales de recharge ne changent pas ; on ne peut donc pas annoncer une recharge plus rapide sans chronométrage comparable.

La photographie exige la même prudence. Les définitions et le facteur de zoom du tableau sont proches, mais ces nombres ne disent pas à eux seuls comment seront rendus un visage en intérieur ou un sujet en mouvement. Pour un acheteur, mieux vaut regarder des fichiers originaux de scènes équivalentes, en particulier au téléobjectif et dans une lumière difficile, que comparer seulement les mégapixels.

Le nom Collector ne désigne pas seulement davantage de stockage. Le X8 Collector dispose notamment d’un capteur principal de 1/1,28 pouce, contre 1/1,56 pouce sur le standard. Côté X7 chinois, l’édition Collector utilise également une configuration photo distincte du standard et une batterie de 5 600 mAh. Attribuer les caractéristiques de la version la plus équipée à tous les Mate X7 ou X8 fausserait donc le choix.

Pour la France, le logiciel compte autant que la fiche technique

La fiche internationale du Mate X7 présente une autre combinaison : EMUI 15, 16 Go de mémoire, 512 Go de stockage et une batterie typique de 5 600 mAh. Elle annonce aussi 236 g. Ce n’est pas le modèle standard chinois du tableau, même si le nom commercial reste identique.

Un import doit être évalué comme une configuration précise, et non comme une promesse liée au seul nom Huawei. Avant une commande, demander au vendeur la référence, le système effectivement installé, la disponibilité des applications indispensables et une confirmation des services utilisés avec son opérateur. Les besoins peuvent aller d’une application bancaire aux notifications professionnelles, en passant par le paiement ou la connexion d’une montre.

Il ne faut pas non plus transformer la présence d’une puce NFC ou d’une eSIM en garantie universelle de fonctionnement. Les conditions dépendent du pays, du service et du matériel exact. Les fonctions satellitaires chinoises mises en avant sur ces appareils ne valent pas une offre de communication satellitaire utilisable en France.

Les documents consultés ne confirment pas un calendrier français ni un prix français du Mate X8. Une garantie annoncée par un importateur doit donc être examinée concrètement : interlocuteur en cas de panne, lieu d’envoi du téléphone et conditions applicables au modèle vendu.

Deux prix chinois identiques ne donnent pas deux prix français

Les pages officielles affichent un départ à 12 999 yuans pour chacun des deux modèles. Cela représente environ 1 779 € au taux de référence du 24 novembre 2026 : 1 € pour 7,3063 yuans. Cette conversion sert à situer la gamme ; elle ne constitue ni un tarif français TTC, ni un coût d’importation livré.

Les frais de livraison, les éventuelles formalités, les taxes applicables et la marge du vendeur peuvent modifier la somme finale. À l’inverse, le prix de départ officiel du X7 ne renseigne pas sur une remise proposée localement. Comparer une annonce constructeur chinoise et une offre livrée en France donnerait une impression trompeuse d’écart de prix.

Pour un propriétaire de X7 satisfait, le pli seul ne fournit pas encore une justification vérifiée de changement. Le X8 se défend davantage par son écran agrandi et sa batterie, à condition que son format et son environnement logiciel répondent au besoin. Pour un nouvel acheteur, la bonne affaire sera celle dont la référence, les applications, le prix total et le service après-vente sont clairement établis, avant même de départager les deux générations sur une fiche de dimensions.