Huawei Mate X8 : voyez-vous encore la pliure dans cette vidéo en pleine lumière ?

La pliure du Huawei Mate X8 se fait discrète dans une vidéo tournée dehors, mais ces images ne prouvent pas sa disparition. Le téléphone ouvert est incliné face à la lumière, avec des reflets qui traversent sa dalle. La séquence permet d’observer l’écran sous plusieurs angles : c’est plus parlant qu’un rendu commercial, tout en restant insuffisant pour mesurer le relief de la zone centrale.

Ce que montre la vidéo du téléphone ouvert

La séquence relayée le 18 novembre présente un appareil ouvert, tenu à la main. Des éléments de l’environnement se reflètent sur sa surface brillante. Lorsque l’angle change, la lumière glisse sur l’écran : la ligne centrale reste difficile à distinguer sur plusieurs passages. C’est ce résultat visuel qui attire l’attention, à quelques jours de la présentation du nouveau pliant.

Voici la vidéo relayée par Deng Li : regardez notamment la zone centrale lorsque les reflets se déplacent. Le commentaire du compte exprime son appréciation ; les images ne constituent pas un test comparatif avec un Galaxy.

La présentation de cette séquence situe les images dans les publications précédant le lancement. Le cadrage montre l’état de cet exemplaire dans ces conditions. Il ne renseigne ni sur son nombre d’ouvertures, ni sur son état après plusieurs mois d’utilisation.

Une pliure peu visible n’est pas forcément imperceptible au doigt

Sur un écran pliant, deux observations doivent être séparées. On peut voir une déformation parce qu’elle modifie les reflets ; on peut aussi ressentir un creux en faisant glisser le doigt. Une vidéo renseigne sur la première, pas directement sur la seconde. Aucun mouvement de caméra ne remplace une mesure de profondeur ou un essai tactile.

Ce que l’on peut regarder Ce que la séquence apporte Ce qu’elle ne démontre pas Reflets au centre de l’écran La zone de pliage est difficile à distinguer sur certains angles Une surface parfaitement plane dans toutes les conditions Téléphone incliné à la main Plusieurs positions face à la lumière sont visibles Un protocole reproductible ou une comparaison à luminosité identique Aspect de cet exemplaire Un aperçu avant la présentation La tenue de l’écran après des milliers de pliages Contact avec le doigt Aucune mesure tactile Une pliure impossible à sentir

Pourquoi les conditions de lumière comptent autant

Le relief peut devenir plus apparent lorsqu’une source lumineuse se reflète de biais sur la dalle. À l’inverse, une image affichée, l’orientation de l’appareil et la position du spectateur peuvent le rendre moins gênant. C’est pourquoi une photographie isolée, choisie sous un angle avantageux, ne suffit pas à résumer le confort quotidien d’un pliant.

La vidéo donne davantage de matière, puisque l’appareil bouge. Mais elle ne fournit pas de réglages d’écran, de distance de prise de vue ou de comparaison contrôlée. On peut parler d’une pliure discrète sur ces images ; affirmer que Huawei l’a supprimée dépasserait ce que l’on voit.

Les points à vérifier lors d’un vrai essai

Sur une page claire : regarder le centre de face, puis légèrement de côté, sous l’éclairage habituel d’une pièce.

regarder le centre de face, puis légèrement de côté, sous l’éclairage habituel d’une pièce. Avec une vidéo en plein écran : vérifier si la zone centrale détourne réellement l’attention pendant la lecture.

vérifier si la zone centrale détourne réellement l’attention pendant la lecture. Au toucher : faire défiler une page en passant par le milieu pour distinguer le ressenti de l’aspect visuel.

faire défiler une page en passant par le milieu pour distinguer le ressenti de l’aspect visuel. Dans le temps : attendre des observations sur des appareils utilisés, au-delà d’une démonstration avant lancement.

Ces vérifications servent à juger la gêne réelle, plutôt qu’à rechercher uniquement une dalle sans défaut visible sur une photo. Pour travailler sur deux applications ou lire longtemps, la lisibilité de l’ensemble et la facilité d’utilisation comptent aussi.

Le rendez-vous chinois ne confirme pas une vente en France

La présentation du Mate X8 est attendue le 24 novembre en Chine. Cette vidéo ne permet pas d’en déduire un prix français, une date européenne ou les conditions de distribution locales. Elle ne confirme pas non plus les explications techniques qui circulent sur la charnière.

L’intérêt de ces images est donc précis : montrer le futur pliant en mouvement, en lumière extérieure, plutôt qu’un simple concept. Le verdict sur la pliure demandera encore un appareil commercial et un essai dans différentes situations.