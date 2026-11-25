Deux SIM et deux eSIM, mais pas quatre lignes actives : la promesse du Mate X8 comporte une restriction décisive pour la France.

Quatre numéros dans un téléphone ne signifient pas quatre lignes actives. Avec le Mate X8, Huawei met en avant une combinaison inhabituelle : deux SIM physiques et deux eSIM, dont trois lignes peuvent rester en veille. La condition qui accompagne cette fonction compte davantage que le chiffre affiché : elle vise une configuration d’opérateurs de Chine continentale.

Le nombre de numéros et le nombre de lignes disponibles sont deux choses différentes

Sur sa fiche officielle chinoise du Mate X8, Huawei réserve la triple veille aux configurations réunissant au moins deux lignes du même opérateur de Chine continentale. Cette précision empêche de transposer la promesse à trois abonnements français.

Pour comprendre l’intérêt, imaginons une personne qui jongle entre un numéro personnel, un abonnement professionnel et une ligne de voyage. Pouvoir conserver plusieurs identités mobiles sur le même appareil évite de manipuler systématiquement des cartes. Encore faut-il savoir lesquelles peuvent être utilisées dans la configuration retenue. L’enregistrement d’un profil ne garantit pas qu’il soit disponible en même temps que tous les autres.

Terme Ce qu’il faut comprendre Quatre numéros Deux emplacements physiques et deux eSIM annoncés. Trois lignes en veille Une possibilité soumise à la condition d’opérateur chinoise. Appels simultanés La triple veille ne constitue pas une promesse de trois conversations en parallèle.

Les trois combinaisons de cartes autorisées sont documentées

Le guide eSIM de Huawei nomme explicitement le Mate X8 parmi les appareils capables d’activer trois cartes. Il précise les combinaisons : les deux SIM physiques avec une eSIM ; la première SIM physique avec les deux eSIM ; ou la seconde SIM physique avec les deux eSIM. On ne choisit donc pas entre « tout physique » et « tout numérique » : les deux formes de carte peuvent cohabiter.

Cette distinction change aussi la comparaison avec d’autres Huawei. Le même guide limite certains appareils, dont le Mate 80 RS et les Pura X Max, à deux cartes actives, avec une seule eSIM activée à la fois. Un logiciel portant le même nom ne garantit donc pas la même gestion des abonnements d’un modèle à l’autre.

En Chine, l’activation reste une démarche auprès de l’opérateur

La FAQ officielle consacrée aux eSIM Huawei cite China Mobile, China Unicom et China Telecom ; China Broadnet n’y propose pas encore ce service. Le dispositif est présenté comme une expérimentation commerciale. L’utilisateur doit se rendre dans une agence participante avec le téléphone compatible et sa pièce d’identité. L’existence du matériel eSIM ne remplace pas cette ouverture de service.

Huawei documente ensuite le chemin dans l’interface chinoise : réglages, réseau mobile, gestion des SIM, puis ajout d’eSIM par lecture d’un code. Ce code est obtenu sur place auprès de l’opérateur. Après le téléchargement et l’ajout du profil, le nom de l’opérateur doit apparaître dans la gestion des cartes. Ces intitulés sont traduits de l’aide chinoise : il ne s’agit pas de captures d’une interface française du Mate X8.

La FAQ couvre également la création d’un nouveau numéro, la conversion d’une SIM physique en eSIM et le transfert vers un nouveau téléphone. Dans ce cadre chinois, ces opérations passent par une agence. Il ne faut donc pas confondre le stockage de deux profils avec un service de voyage activable librement depuis n’importe quelle application.

Effacer le profil ne met pas fin à l’abonnement

Huawei insiste sur une conséquence concrète lors d’une revente ou d’un changement de téléphone : supprimer l’eSIM de l’appareil ne résilie pas le numéro. La facturation de l’opérateur peut continuer. Le guide demande de régler d’abord le remplacement de carte ou la résiliation auprès de l’opérateur, puis de retirer le profil. Pour une réparation, il préconise de désactiver l’eSIM avant de remettre l’appareil.

Un point à vérifier avant un achat à l’import

La triple veille peut donc représenter un avantage pour l’utilisateur correspondant précisément au scénario annoncé. Pour un acheteur en France, elle ne doit pas devenir, à elle seule, l’argument décisif d’un import. La compatibilité du téléphone avec une ligne et l’accès à une fonction avancée de gestion de plusieurs lignes sont des vérifications distinctes.

Le bon réflexe consiste à demander au vendeur la référence exacte de l’appareil et une confirmation explicite pour les opérateurs envisagés. Une réponse se limitant à « compatible eSIM » ne répond pas à la question des trois lignes en veille. Il faut également distinguer la présence de la fonction dans l’interface de son fonctionnement avec les abonnements concernés.

Huawei ne promet pas ici une triple veille universelle. Ce détail réduit la portée internationale de l’annonce, sans retirer son intérêt à la configuration chinoise décrite. Il permet surtout d’éviter d’acheter un pliable pour une fonction que son propre ensemble d’abonnements ne permettrait pas d’exploiter.