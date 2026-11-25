Le M-Pen 3 Mini combine écriture et commandes à distance. Sa recharge et sa dictée demandent toutefois des conditions précises.

Le stylet associé au Mate X8 ne sert pas uniquement à écrire sur l’écran. Le M-Pen 3 Mini peut aussi déplacer un curseur à distance, avec une touche consacrée à ce mode. Mais les fonctions les plus séduisantes de cet accessoire méritent d’être examinées séparément : la dictée et la recharge ne fonctionnent pas sans conditions.

Une commande en l’air, avec des limites selon les applications

Selon la présentation officielle du M-Pen 3 Mini, un double appui sur la touche dédiée active le mode souris. Un appui maintenu permet ensuite de déplacer le pointeur. Le défilement de pages est prévu, mais Huawei précise que sa prise en charge dépend des applications.

L’intérêt diffère de celui de la pointe : on passe du geste consistant à annoter directement une zone à une commande de l’interface à distance. Cette distinction peut compter lorsque le téléphone est posé plutôt que tenu en main. Elle ne permet cependant pas de conclure que n’importe quelle application pourra être pilotée intégralement avec cet accessoire.

Une autre touche ouvre un menu d’outils d’écriture, comprenant notamment annotation et prise de notes. Le stylet mesure 115 mm pour 8,8 g selon les mesures de Huawei. Ces dimensions décrivent sa transportabilité ; elles ne renseignent ni sur le confort d’une longue séance d’écriture ni sur la qualité d’un dessin, que nous n’avons pas évalués.

La dictée annoncée ne se transpose pas automatiquement en français

Le double appui sur la touche intelligente peut lancer une saisie vocale depuis un champ de texte. Cette fonction requiert la méthode de saisie XiaoYi, une connexion réseau et reste réservée à la Chine continentale, hors Hong Kong, Macao et Taïwan. Il serait donc trompeur de la présenter comme un outil de dictée française disponible à l’achat.

Pour choisir le stylet, mieux vaut séparer les usages : écrire et annoter, commander un pointeur, puis employer les services vocaux. La présence d’un microphone ne suffit pas à garantir les mêmes services dans chaque langue ou chaque région.

Trois touches, trois logiques d’utilisation

La distinction entre les commandes apparaît sur les schémas officiels : une touche pour le pointeur, une touche d’écriture et une touche intelligente, à côté du microphone. Le menu d’écriture rassemble extraction, annotation globale, sélection avec XiaoYi et mémo rapide. L’extraction d’un contenu et son annotation sont ainsi présentées comme des actions distinctes, accessibles depuis le même outil.

Le fabricant décrit l’annotation sur des documents, des pages web et des images. Cela signifie que l’intérêt n’est pas limité à une application de dessin : on peut vouloir entourer un détail ou commenter un contenu. En revanche, cette présentation ne dit pas que les traits deviennent des modifications natives du texte d’origine ou qu’ils sont automatiquement synchronisés dans toutes les applications.

La pointe flexible présente un diamètre de bille annoncé de 1 mm. Ce chiffre concerne la pointe, pas une mesure de précision réelle au pixel ni le nombre de niveaux de pression. Les pages consultées ne donnent pas de valeur de pression, de latence d’écriture ou d’autonomie suffisamment étayée pour que nous en annoncions une.

La recharge intelligente peut expliquer un stylet qui ne recharge pas immédiatement

La fiche du pack conçu pour le Mate X8 précise le fonctionnement du rangement : le stylet se place dans la rainure latérale de la coque, où il reçoit une recharge sans fil. Huawei demande d’orienter les boutons à l’opposé du téléphone lors de l’insertion. C’est une indication de montage, au-delà de la simple mention d’une fixation magnétique.

Avec la recharge intelligente activée, un niveau supérieur à 80 % n’entraîne pas une recharge à chaque fixation. Sous ce seuil, la recharge peut reprendre et aller jusqu’au plein. L’absence de charge immédiate au-dessus de 80 % peut donc correspondre au fonctionnement documenté, plutôt qu’à un défaut du stylet. Ce comportement concerne le réglage décrit par Huawei et ne fournit pas une estimation de l’autonomie entre deux charges.

Pour la voix, le fabricant recommande une distance de 5 à 10 cm entre la bouche et le microphone. Il précise que la langue, le débit et l’environnement influencent la captation. Le microphone ne supprime donc ni la condition réseau ni la restriction à la Chine continentale exposées plus haut.

La coque de recharge fait partie de l’équation

Huawei indique que la recharge magnétique nécessite une coque porte-stylet adaptée. La page du Mate X8 référence un ensemble compatible et sa coque de recharge, vendus séparément. Il ne faut donc pas imaginer que le téléphone nu recharge simplement le stylet posé sur sa tranche.

Avant de commander, la vérification utile porte sur l’ensemble complet : modèle de stylet, compatibilité explicite avec le Mate X8 et coque permettant la recharge. Le prix d’un accessoire seul ne reflète pas nécessairement celui de l’équipement utilisable au quotidien.