WPS mobile 26.10.1 minimum et fichiers Word ou WPS : voici les limites du comparateur présenté sur le Mate X8.

Ouvrir deux versions d’un texte côte à côte peut être plus utile qu’une longue liste d’effets visuels. Huawei met précisément cet usage en avant sur le Mate X8. La comparaison de documents demande toutefois WPS mobile 26.10.1 ou une version ultérieure, et ne concerne pas tous les types de fichiers.

Deux conditions à vérifier avant d’ouvrir ses documents

La présentation officielle du Mate X8 décrit une comparaison en écran partagé sous HarmonyOS 7. Sa note précise que seuls les formats Word et WPS sont pris en charge. Un PDF joint à un courriel ne devient donc pas compatible parce que WPS sait, par ailleurs, ouvrir des PDF.

Le scénario est simple : conserver une version d’un texte d’un côté et consulter sa révision de l’autre. On peut ainsi rapprocher les passages correspondants sans multiplier les allers-retours entre deux fenêtres successives. Cela a davantage de sens pour une lettre, un compte rendu ou une proposition de texte que pour un document dont on ne dispose que sous forme d’image.

À contrôler Exigence annoncée Application WPS mobile 26.10.1 ou plus récente. Fichiers Formats Word et WPS. PDF Non inclus dans le périmètre annoncé.

Le format du grand écran explique le choix de cet usage

La fiche technique du Mate X8 annonce un écran interne de 8,2 pouces, défini en 2 424 × 2 340 pixels. Une fois ouvert, sa surface est donc presque carrée, contrairement à l’écran extérieur de 6,54 pouces et 2 444 × 1 132 pixels. Afficher deux documents côte à côte exploite cette largeur supplémentaire plutôt que d’allonger simplement une seule page.

Ce format ne transforme pas le téléphone en deux moniteurs de bureau. Chaque document doit partager la largeur disponible avec l’autre ; la taille des caractères et la longueur des lignes restent déterminantes pour la lecture. La résolution ne prouve pas qu’un tableau dense ou une page riche en notes sera confortable sans agrandissement. Elle explique néanmoins pourquoi le scénario est mis en avant sur le pliable ouvert.

Le téléphone est livré sous HarmonyOS 7.0. Ces informations situent l’environnement matériel et logiciel de la démonstration : elles ne permettent pas d’appliquer automatiquement la même fonction à un ancien Mate X sous une autre version du système.

Le comparateur WPS de bureau n’est pas une notice pour le Mate X8

Il existe déjà des fonctions de comparaison documentées par l’éditeur. Dans un tutoriel WPS Office Academy, l’utilisateur sélectionne un original et une version révisée depuis l’onglet de révision, règle les éléments à comparer, puis génère un nouveau document. La procédure expose aussi des paramètres d’affichage des changements et des documents sources.

Mais cette interface et cette disposition de fenêtres ne sont pas identifiées comme le fonctionnement de WPS mobile 26.10.1 sur le Mate X8. Reproduire les étapes du tutoriel comme une manipulation vérifiée sur ce téléphone induirait le lecteur en erreur. Ce que Huawei confirme ici est bien le scénario de comparaison en écran partagé, ses formats et sa version minimale ; pas la totalité des commandes disponibles sur une autre édition du logiciel.

La distinction existe aussi chez Microsoft : sa documentation de comparaison Word pour Windows décrit un troisième document contenant les différences, avec des options portant sur le texte et la mise en forme. Cette fonction est propre aux éditions de bureau citées par Microsoft. Le mot « Word » dans la liste des formats acceptés par Huawei désigne des fichiers compatibles ; il ne signifie pas que l’application Microsoft Word ou ses commandes sont intégrées au comparateur du Mate X8.

Comparer à l’écran ne dispense pas de relire

Il faut distinguer ce confort de consultation d’une garantie de contrôle éditorial. La présentation ne suffit pas à établir que toutes les modifications seront automatiquement identifiées, ni que deux fichiers pourront être fusionnés sans intervention. Nous n’avons pas testé ce fonctionnement et Huawei ne fournit pas ici un engagement de détection exhaustive des différences.

Pour un texte important, l’usage raisonnable reste de conserver les originaux et de relire les passages modifiés. Une différence de mise en page n’a pas le même sens qu’une phrase supprimée, un montant changé ou une négation ajoutée. Un écran partagé aide à examiner ces écarts ; il ne décide pas quelle version est correcte.

Avant de transférer un dossier entier, mieux vaut commencer par deux copies d’un document compatible et vérifier le résultat dans son environnement. Le numéro de version de l’application et l’extension réelle des fichiers sont les deux premiers éléments à contrôler. Renommer un PDF en fichier Word n’en convertit pas le contenu.

Cette annonce porte sur le Mate X8 présenté en Chine. Elle ne confirme pas une disponibilité identique dans toutes les éditions internationales de WPS. Pour un achat motivé par cet usage, il reste nécessaire de vérifier l’environnement logiciel réellement livré avec l’appareil.