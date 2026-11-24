Toute la gamme Mate X8 est compatible avec le Ruiying Z10. Le module apporte son propre capteur et son zoom, mais exige une coque de connexion dédiée.

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Le Huawei Mate X8 peut recevoir un appareil photo externe doté de son propre capteur. Huawei confirme cette compatibilité sur toute la gamme du pliable présenté en Chine le 24 novembre. Le Ruiying Z10 ne se contente pas d’agrandir l’image d’une caméra du téléphone : il réunit un capteur de type 1 pouce de 50 Mpx et un zoom optique continu 10×.

La présentation officielle du Mate X8 pose une condition matérielle précise : les fonctions photo et vidéo du Z10 nécessitent le téléphone et la coque de connexion pour module photo adaptée au Mate X8. L’annonce ne transforme donc pas le Z10 en accessoire universel pour tous les smartphones.

De 24 à 240 mm avec une seule optique

La fiche technique du Z10 indique une plage équivalente à 24–240 mm, avec une ouverture maximale allant de f/2 à f/4,5 selon la focale. Les deux extrémités correspondent bien à un rapport de dix entre les focales. Surtout, le zoom est annoncé comme continu : le système optique couvre les cadrages intermédiaires.

Pour photographier un bâtiment puis un détail éloigné de sa façade, l’intérêt est de changer le cadrage avec le module lui-même. Ce principe diffère d’un complément optique placé devant une caméra déjà présente dans le téléphone. Huawei annonce également une stabilisation optique propre au Z10 et une mise au point coordonnée avec la puce du mobile.

Le capteur RYYB et le système de rendu des couleurs Red Maple font partie du module. Le téléphone conserve, de son côté, le calcul, l’interface de prise de vue et l’accès aux images. Les photographies peuvent ainsi être consultées et partagées dans le même environnement mobile. Ces caractéristiques décrivent le dispositif ; elles ne constituent pas un essai indépendant de son piqué ou de son efficacité de nuit.

La coque de connexion compte autant que le téléphone

IT Home, présent à la conférence, confirme que le Mate X8 standard n’est pas exclu de cette compatibilité. Le kit présenté associe le module, une poignée de commande professionnelle et la coque à monture HyperClick. Huawei précise que ces accessoires s’achètent séparément et que certaines fonctions nécessitent une mise à jour OTA.

Avant d’assembler un équipement, il faut donc identifier la coque de la bonne génération et vérifier le logiciel requis, même si l’on possède déjà un Z10 utilisé sur un autre Huawei. Une coque destinée au Mate 90 n’est pas annoncée comme interchangeable avec celle du pliable.

Un accessoire chinois à distinguer d’une offre française

La page chinoise du Z10 affiche un prix de départ de 5 999 yuans, environ 823 € au taux de référence BCE du 23 novembre 2026, de 7,2905 yuans pour un euro. Cette conversion est indicative, hors frais d’importation ; elle ne donne ni le prix d’un ensemble Mate X8 complet, ni celui d’une offre française.

Huawei n’a pas établi ici de commercialisation française du couple Mate X8–Z10. La nouveauté vérifiée est l’ouverture de ce système photo à toute la gamme du pliable, avec des accessoires et un logiciel adaptés. Le grand écran peut servir au cadrage ; le module reste un équipement supplémentaire à transporter et à acheter.