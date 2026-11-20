Huawei montre une nouvelle façon d’utiliser le Mate X8 ouvert d’une seule main : un petit pavé tactile virtuel permet de piloter le grand écran. L’idée est d’atteindre les commandes éloignées du pouce sans devoir étirer la main sur toute la dalle. La démonstration précède la présentation chinoise du pliable, prévue le 24 novembre ; elle ne vaut pas encore annonce de disponibilité en France.

Le pouce reste en bas, les commandes éloignées deviennent accessibles

Dans la séquence promotionnelle, une utilisatrice tient le téléphone déplié pendant une promenade. Une zone de contrôle apparaît près du bord inférieur droit. Elle s’en sert pour parcourir du contenu et sélectionner des éléments placés ailleurs sur l’écran. Le principe ressemble à celui du pavé tactile d’un ordinateur : le doigt commande un curseur au lieu de toucher directement chaque bouton.

Le détail mérite d’être observé dans la démonstration du pavé tactile diffusée par Huawei. La promesse n’est pas d’agrandir les touches ni de rétrécir toute l’interface. Il s’agit de conserver la surface d’affichage tout en rapprochant la zone où le pouce doit agir.

Geste ou situation Ce que montre la démonstration Ce qui reste à préciser Déplacer le doigt dans la zone virtuelle Piloter les éléments affichés sur le grand écran Sensibilité et réglages disponibles Sélectionner un élément éloigné Activer une commande sans la toucher directement Compatibilité dans toutes les applications Tenir le téléphone ouvert d’une main Garder le pouce près du bord inférieur droit Placement à gauche et adaptation aux gauchers Activer cette fonction La fonction est présentée dans un teaser Nom et chemin exacts dans les réglages

Une réponse à un problème propre aux grands pliables

Sur un téléphone ouvert, le bouton que l’on veut atteindre peut se trouver de l’autre côté de la dalle. Changer sa prise pour le toucher peut obliger à soutenir l’appareil avec la deuxième main. Le pavé tactile offre une autre possibilité : conserver sa prise et déplacer seulement le pouce dans une surface réduite.

Ce fonctionnement paraît particulièrement pertinent pour une sélection ponctuelle, comme ouvrir un élément situé en haut de l’écran. Il ne faut pas en déduire qu’il remplace tous les gestes directs. Taper un long message, déplacer précisément un objet ou faire un geste à plusieurs doigts répond à d’autres besoins. La vidéo ne démontre pas non plus qu’une interface pensée pour deux mains devient aussi rapide à une main dans chaque application.

Il manque encore le mode d’emploi réel

Aucun chemin de menu vérifié ne permet aujourd’hui de reproduire cette manipulation sur un Mate X8 commercialisé en France. Les questions utiles concernent l’activation, la taille de la zone, le déplacement éventuel vers le bord gauche et la possibilité de la masquer lorsqu’elle n’est plus nécessaire.

Ces détails feront la différence entre une bonne idée de démonstration et une fonction pratique au quotidien. Pour un utilisateur gaucher, par exemple, savoir si le contrôle peut changer de côté importe davantage que de voir un curseur fonctionner dans une seule scène. La présentation complète devra aussi préciser la compatibilité logicielle, les modèles concernés et une éventuelle commercialisation européenne. Pour l’instant, le fait nouveau est bien ce contrôle indirect du grand écran, et non une promesse déjà vérifiée sur tous les usages.

Démonstration promotionnelle : Huawei.