Le Mate X8 officiel combine 6 200 mAh et 4,2 mm ouvert. Mais la même définition de 50 MP masque deux capteurs principaux et deux niveaux de prix.

Le nouveau pliable de Huawei ne propose pas exactement le même appareil photo à tous les acheteurs. Le Mate X8 standard et l’édition Collector affichent tous deux 50 mégapixels, mais seul le second reçoit le plus grand capteur principal. Présenté en Chine le 24 novembre, le téléphone démarre à 12 999 yuans, soit environ 1 780 € : une conversion indicative, pas un prix français.

Deux appareils photo de 50 MP, deux surfaces de capteur

La fiche technique officielle du Mate X8 donne un capteur au format 1/1,56 pouce sur la version standard et 1/1,28 pouce sur la Collector. Les ouvertures variables vont respectivement de f/1,4 à f/4 et de f/1,49 à f/4. Les deux bénéficient d’une stabilisation optique.

La définition seule ne permet donc pas de choisir la variante la mieux équipée. Un capteur plus grand peut recueillir davantage de lumière à conditions comparables, mais le rendu final dépend également de l’optique et du traitement. Ces caractéristiques ne remplacent pas un essai comparatif des photos.

Les deux modèles conservent en revanche un ultra grand-angle de 40 MP et un téléobjectif périscopique de 50 MP stabilisé, annoncé avec un zoom optique d’environ 3,5×. Le supplément demandé pour la Collector ne transforme donc pas chaque caméra.

Ce choix de capteur est distinct du module photo externe Z10 présenté avec le Mate X8 : la différence entre les deux versions concerne ici l’appareil photo intégré au téléphone.

À stockage égal, environ 275 € séparent les deux versions

Les tarifs relevés à la présentation par IT Home permettent une comparaison à 512 Go. Le modèle standard coûte 13 999 yuans, contre 15 999 yuans pour la Collector : 2 000 yuans de plus, environ 275 €. Le supplément comprend aussi le passage de 12 à 16 Go de mémoire vive et une protection différente du verre extérieur.

Version chinoise Mémoire et stockage Prix annoncé Conversion indicative Standard 12 Go / 256 Go 12 999 yuans ≈ 1 780 € Standard 12 Go / 512 Go 13 999 yuans ≈ 1 915 € Collector 16 Go / 512 Go 15 999 yuans ≈ 2 190 € Collector 16 Go / 1 To 16 999 yuans ≈ 2 325 € Collector 16 Go / 2 To 20 999 yuans ≈ 2 875 €

Ces montants utilisent le taux de référence de la BCE du 24 novembre 2026, soit 1 € pour 7,3063 yuans. Ils sont arrondis, hors frais d’importation, fiscalité éventuelle et transport.

La finesse et la batterie restent communes à la gamme

Le descriptif de Huawei met en avant un écran intérieur de 8,2 pouces, un écran extérieur de 6,54 pouces et une batterie silicium-carbone de 6 200 mAh. Le boîtier mesure 4,2 mm ouvert et 8,95 mm replié, hors relief du bloc photo. Les deux écrans adaptent leur fréquence de 1 à 120 Hz.

La charge annoncée atteint 66 W par câble et 50 W sans fil avec l’équipement Huawei compatible. Tous les modèles utilisent le Kirin 9050 Pro et HarmonyOS 7. La version standard pèse environ 237 g, contre 239 g pour la Collector. La capacité de batterie ne préjuge pas à elle seule de l’autonomie réelle avec le grand écran ouvert.

Le calendrier chinois n’est pas une disponibilité française

Le début des ventes chinoises est annoncé pour le 4 décembre. Aucun prix ni calendrier français n’est établi dans les documents consultés. La version chinoise sous HarmonyOS 7 ne doit pas être assimilée à un téléphone Android européen avec Play Store natif. Les applications, les services et la prise en charge locale restent des questions séparées du prix converti.

Le choix entre standard et Collector se joue donc d’abord sur le capteur principal, la mémoire et le verre, plutôt que sur la batterie ou le processeur. Pour un acheteur en France, il reste aussi à attendre les conditions d’une éventuelle distribution locale avant de comparer ce tarif à celui d’un pliable vendu officiellement dans l’Hexagone.