Huawei Mate 90 Air : le Mate le plus fin se dévoile, mais que sait-on de sa batterie ?

Huawei prépare un Mate 90 Air pour le 24 novembre et le présente comme son Mate classique le plus fin. La fiche apparue sur sa boutique chinoise révèle déjà trois couleurs et deux capacités de stockage, mais aucun prix. Pour le reste, prudence : l’écran de 7 pouces, le processeur et la capacité de batterie circulent encore sous forme de fuites. Le modèle promet donc surtout une nouvelle approche du grand smartphone haut de gamme, dont l’intérêt en France dépendra aussi du logiciel et d’une éventuelle commercialisation locale.

Une présentation le 24 novembre, puis des précommandes en Chine

Le Mate 90 Air doit être présenté pendant l’événement consacré au Mate X8 et aux nouveaux appareils de la marque, le 24 novembre à 14 h 30 en Chine, soit 7 h 30 en France métropolitaine. L’annonce publiée par Huawei le 19 novembre le décrit comme le plus fin de ses Mate non pliants ; ce positionnement est notamment repris dans le compte rendu de la présentation officielle.

La fiche commerciale chinoise relevée le 19 novembre indique ensuite des précommandes avec paiement intégral à 18 h 08, soit 11 h 08 en France. Cet horaire concerne la boutique chinoise. Il ne constitue ni une date de livraison ni l’ouverture des commandes françaises.

Le choix serait réparti entre un rose doré, un argent clair et un noir. Deux versions sont référencées : 12 Go de mémoire avec 256 Go de stockage, ou 12 Go avec 512 Go. La mémoire vive est donc identique dans ces deux configurations : choisir 512 Go augmenterait la place disponible pour les fichiers et les applications, sans démontrer à lui seul un gain de performances.

Le tableau pour distinguer la fiche de vente des fuites

Élément Information disponible Niveau de confirmation Présentation 24 novembre, pendant l’événement Mate X8 Annonce de Huawei rapportée le 19 novembre Positionnement Le Mate non pliant le plus fin de la marque Affirmation du fabricant ; épaisseur exacte à attendre Couleurs Rose doré, argent et noir Options de la boutique chinoise rapportées dans la presse locale Mémoire et stockage 12 Go + 256 Go ou 12 Go + 512 Go Configurations relevées sur le référencement chinois Écran Environ 7 pouces, avec bords incurvés Fuite, sans fiche technique complète du fabricant Puce et batterie Plusieurs références et capacités contradictoires circulent Non confirmées Prix et lancement français Aucune confirmation dans les éléments consultés À annoncer

Plus fin ne signifie pas nécessairement plus petit

La diagonale de 7 pouces évoquée dans les fuites correspondrait à un très grand écran pour un smartphone classique. Elle n’est cependant pas officielle. Si elle se confirme, le Mate 90 Air chercherait davantage à réduire l’épaisseur d’un grand téléphone qu’à proposer un petit modèle facile à utiliser d’une seule main.

Pour lire un document ou afficher une carte, une grande surface peut être appréciable. Dans une poche ou lors d’une utilisation à une main, la largeur et le poids comptent également. Sans dimensions complètes, impossible de conclure que cet Air sera moins encombrant que tous ses concurrents.

Il faudra aussi distinguer l’épaisseur du corps de celle de son bloc photo. Une valeur mesurée hors caméras ne décrit pas exactement la manière dont le téléphone repose sur une table ou se glisse dans une coque. Huawei n’a pas encore livré les éléments permettant cette comparaison.

La batterie et le processeur restent les principales inconnues

Les références à un Kirin 9030, à une batterie de 6 800 mAh et à différentes puissances de recharge restent des informations non confirmées. D’autres publications chinoises donnent des valeurs différentes. Les additionner dans une fiche définitive créerait un téléphone dont les caractéristiques ne sont pas établies.

Une grande capacité, même confirmée, ne suffirait pas à annoncer une autonomie précise : la consommation de l’écran, la couverture réseau et les applications utilisées influencent le résultat. Le même raisonnement vaut pour une puce supposée ; son nom ne remplace pas des mesures de performances soutenues ou d’échauffement.

Ce que le public français doit encore attendre

Le référencement chinois montre que Huawei prépare un lancement concret, mais il ne répond pas aux questions d’un acheteur français. Il manque le prix local, la disponibilité éventuelle, les modalités de garantie et les caractéristiques de la version qui serait commercialisée ici.

Le logiciel devra également être examiné sur cette version précise : disponibilité des applications habituelles, fonctionnement des services utilisés et compatibilité des accessoires. Il ne faut déduire aucune de ces réponses de la seule présence du nom Huawei ou d’une version de HarmonyOS évoquée par les fuites. Le 24 novembre devra surtout permettre de vérifier si la finesse annoncée s’accompagne des compromis que chacun est prêt à accepter sur un grand téléphone.