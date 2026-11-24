Présenté en Chine, le Mate 90 Air associe un écran de 7 pouces à un boîtier de 6,58 mm. Sa batterie est de 6 500 mAh, contrairement aux premières rumeurs.

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Le Huawei Mate 90 Air est officiel en Chine : son boîtier mesure 6,58 mm d’épaisseur et renferme une batterie de 6 500 mAh. Le téléphone présenté le 24 novembre conserve un grand écran de 7 pouces et un téléobjectif. Les 6 800 mAh évoqués avant le lancement ne correspondent donc pas à la configuration annoncée.

Huawei le présente comme son Mate classique le plus fin. La précision compte : il s’agit de la gamme Mate au format monobloc, et non d’un record revendiqué pour tous les smartphones. À 208 g, l’appareil mise aussi davantage sur sa finesse que sur un poids particulièrement bas.

Un grand écran sans sacrifier le téléobjectif

Le compte rendu de la présentation publié par AnTuTu détaille un écran OLED de 7 pouces, de 2 760 × 1 320 pixels, avec un rafraîchissement de 120 Hz. Les bords incurvés de l’écran, du cadre et du dos prolongent le dessin arrondi du téléphone. Pour regarder une vidéo ou lire, la surface d’affichage est un argument plus concret que quelques centièmes de millimètre gagnés sur la tranche.

À l’arrière, Huawei conserve trois focales : un appareil principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx. Selon les caractéristiques de lancement rapportées par Gizmochina, le téléobjectif offre un grossissement optique 3× et une stabilisation optique, également présente sur l’appareil principal. Le capteur multispectral Red Maple complète cet ensemble pour le traitement des couleurs.

Ce choix évite de réserver tous les cadrages serrés à un recadrage numérique. Il ne suffit toutefois pas à classer le Mate 90 Air parmi les meilleurs photophones : la qualité des images, notamment de nuit, demandera des essais du modèle commercialisé.

6 500 mAh et une recharge filaire de 66 W

La batterie annoncée s’accompagne d’une recharge filaire de 66 W. Huawei avance jusqu’à 23 heures de lecture vidéo, un chiffre constructeur rapporté lors de la présentation, qui ne décrit pas une journée mêlant navigation, photo, réseau mobile et jeu. La capacité renseigne sur la réserve d’énergie ; elle ne mesure pas à elle seule l’autonomie réelle.

Le processeur retenu est le Kirin 9020, associé à HarmonyOS 7 et à 12 Go de mémoire vive. Huawei annonce des gains de performances face au Mate 70 Air ; ces pourcentages restent des résultats de la marque. Aucun essai Menow ne permet ici de conclure sur les performances maintenues ou la chauffe en jeu.

Une commercialisation chinoise à partir du 4 décembre

Les deux configurations annoncées coûtent 4 999 yuans en 256 Go, soit environ 686 €, et 5 999 yuans en 512 Go, soit environ 823 €. Ces conversions utilisent le taux de référence de la BCE du 23 novembre 2026, de 7,2905 yuans pour un euro ; elles sont indicatives et hors frais d’importation.

Les préventes chinoises ouvrent le 24 novembre, avant les ventes prévues le 4 décembre 2026. Trois finitions sont annoncées : or rose, argent et noir. Aucun prix ni lancement français n’est établi dans ces annonces. Le tarif converti ne constitue donc pas un prix TTC proposé en France, et la présence d’HarmonyOS 7 sur ce modèle chinois ne prouve pas la compatibilité de toutes les applications utilisées ici.